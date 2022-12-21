Фан: если бы Хаяо Миядзаки снял «Бегущего по лезвию»

Продолжаем собирать удивительные творения пользователя As Directed By. При помощи нейросети Midjourney он пытается представить, как могли бы выглядеть популярные фильмы, если бы их поставили другие знаменитые режиссёры.
На этот раз ИИ-художник воссоздал классику «Бегущего по лезвию» 1982 года в виде аниме-фильма Хаяо Миядзаки.
Справедливости ради, по вселенной «Бегущего по лезвию» уже выпускали аниме-сериал — «Чёрный лотос».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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