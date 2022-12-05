Иллюстрация: Midjourney v4 по запросу artificial intelligence sci-fi setting into the computer schemes

В конце ноября компания OpenAI, специализирующаяся на технологиях машинного обучения, представила ChatGPT — крайне продвинутого чат-бота. Он обучен на языковой модели GPT-3.5, что позволяет выдавать внятный текст, похожий на человеческую речь. Модель включает огромный пласт энциклопедических данных. В комбинации со способностью «понимать» контекст разговора речь ChatGPT выглядит очень впечатляюще. Энтузиасты обнаружили, что программа способна писать стихи, чинить код, придумывать сценарии, дописывать механики настольных игр, рассказывать анекдоты про нюанс, создавать персонажа в D&D и даже «воображать» «виртуальную машину», в которой можно выполнять команды Linux!

Что это?

OpenAI занимается исследованиями в области машинного обучения с 2015 года. Компания смогла заинтересовать Microsoft, которая инвестировала в неё миллиард долларов. За несколько лет OpenAI представила несколько ключевых продуктов. Например, нейросеть DALL-E, способную генерировать изображения. Сейчас доступна её вторая версия (может создавать более точные и высококачественные изображения).

В 2020-м компания анонсировала языковую модель, натренированную на триллионах слов в интернете. Её цель — имитировать естественную речь. Позднее разработчики значительно расширили базу и увеличили количество параметров, что позволило сделать текст ещё более естественным. В апреле 2022-го The New York Times писала, что версия GPT-3 способна писать оригинальную прозу, которую можно принять за человеческий текст.

Нынешний продукт ChatGPT в лице помощника Assistant даёт пользователям возможность протестировать актуальную версию языковой модели — с некоторыми ограничениями. Вот что об этом говорит сама нейросеть на русском языке:

Моя задача — помочь людям найти ответы на их вопросы и дать им качественную информацию. Мои знания ограничены датой обучения (2021 год), поэтому я не могу ответить на вопросы, связанные с событиями, произошедшими позже этой даты. К сожалению, у меня также нет доступа к Интернету, так что я не могу просматривать веб-страницы или производить поиск информации в Интернете. Моя работа ограничивается только ответами на ваши вопросы на основе моих предварительно обученных знаний.

Как это работает?

ChatGPT доступна на сайте OpenAI (есть ещё сообщество в Discord). На главной представлено несколько примеров ввода. Например, бот способен указать на ошибку в предложенном программном коде. Или рассказать, как работает криптография и что такое теорема Ферма. Также тут приводятся принципы работы и обучения.

Кроме того, разработчики описали ограничения и особенности:

Программа может ошибаться, поэтому её не стоит считать достоверным источником.

От некоторых запросов программа будет уклоняться. А также дополнять ответы этическим контекстом.

Программа чувствительна к формулировкам, так что можно изменить запрос или попытаться попросить программу сгенерировать ответ ещё раз.

Программа порой многословна. Например, она часто повторяет, что она лишь языковая модель, созданная и тренированная OpenAI. Эта проблема возникает из-за того, что инструкторы по разметке предпочитают более исчерпывающие ответы.

Программа может задавать уточняющие вопросы на запрос пользователя, но чаще всего она верно угадывает, что именно имел в виду пользователь.

Разработчики признают, что программа может среагировать на вредоносный запрос.

Чтобы запустить ChatGPT, нужно зарегистрироваться на сайте OpenAI. Компания потребует номер телефона, и, судя по сообщениям, российские она не принимает. На номер будет отправлен код верификации, после чего можно приступать к общению.

Что умеет ChatGPT?

Прежде всего, она неплохо понимает запросы на русском и даже способна генерировать внятный текст почти без ошибок.

Для удобства мы поместили блоки под спойлеры.

Пишем новости Напиши новость о выходе фильма «Мстители» (2012) В 2012 году вышел фильм «Мстители» — эпическое кино, собравшее в одном фильме легендарных героев комиксов Marvel. Сюжет фильма рассказывает о том, как жители Земли сталкиваются с опасной угрозой и должны объединиться, чтобы спасти планету. Фильм был снят по комиксам Marvel и получил всемирную известность. Он стал одним из самых успешных фильмов в истории кинематографа, заработав более $1 миллиарда в кассах по всему миру. Фильм получил хвалебные отзывы критиков и вызвал огромный интерес у зрителей во всем мире.

Но порой бывает и так (ошибки сохранены):

Просим рассказать про МирФ Расскажи про журнал «Мир фантастики» Журнал «Мир фантастики» был основан в 1936 году и является одним из самых известных журналов жанра фантастики в России. Журнал издается ежемесячно и содержит рассказы, эссе, статьи и интервью с известными авторами и литературными критиками. «Мир фантастики» также опубликовывает обзоры новых книг и фильмов жанра фантастики, а также публикует переводы самых интересных и важных работ из мира фантастики. Журнал ценится читателями за свою качественную и интересную контент. Нет, журнал был основан в 2003-м. Исправишь? Извините, Вы правы. Я ошибся. Журнал «Мир фантастики» был основан в 2003 году. Моя информация не была актуальной. Спасибо за поправку.

Русскоязычные стихотворения получаются уже не так хорошо.

Читаем Маяковского Напиши фантастическое стихотворение о пришельцах в стиле Маяковского Пришельцы прилетели с звездных далей

И стоят теперь на нашей земле

Странные существа с безумными глазами

Говорят они незнакомыми языками Но мы не боимся, не тревожимся

Мы знаем, что они пришли в мир спасти

От зла и бед, от горестей и страданий

Они нас защитят и выведут из тупика И вот наконец мир понял наши слова

И пришельцы в наши ряды вошли

Сейчас мы все счастливы и довольны

Благодаря им мы избавились от зол Теперь мы друзья с этими странными существами

И вместе мы идем к новым звездам

Спасен мир, спасены мы, благодаря им

И мы всегда будем им благодарны.

Но нейросеть старается:

Читаем Пушкина А стихотворение Пушкина про призраков придумаешь? На три строфы В полной мере ночи мутной тишине

Тихонько вошел в комнату призрак бледный

И стоял, не двигаясь, как статуя

Словно живой, но без души и дыхания Я поднялся с кровати, потревоженный

И подошел к нему, чтобы разглядеть

Но тут же он исчез, словно пар белый

И вновь тихонько ночь поглотила его Я вздрогнул от страха и изумления

Но тут же понял, что это был сон

И заснул я снова, успокоенный

Спокойно спя до утра в крепкой постели.

Разумеется, как можно было обойтись без анекдотов и шуток. Попросили придумать анекдот:

Но есть нюанс А можешь рассказать анекдот про нюанс? Анекдот про нюанс: Два друга сидят в баре и обсуждают последние новости. Один из них говорит: — Ты слышал, что наш мэр был арестован?

— Нет, что случилось?

— Он попался на коррупции.

— Неужели? Я всегда думал, что он такой честный и порядочный человек.

— Да, но тут нюанс. Он попался не на коррупции, а на подкупе. Он попытался купить судью в свою пользу.

— О, так это другой нюанс. В этом случае он действительно заслуживает наказания. А может, что-то более остроумное? Ну давайте попробуем: Сидит мужик на крыльце и пьет вино. Вдруг подходит сосед и говорит: — Эй, почему ты такой грустный?

— А что, не видно? Я пью вино из-за жены.

— Из-за жены? Что случилось?

— Она уехала к своей сестре на неделю.

— И это причина для грусти? Я бы с радостью подарил бы тебе свою жену на неделю.

— Да, но тут нюанс. Моя жена — повар. Она уехала на курсы по улучшению кулинарных навыков. Я боюсь, что когда она вернется, я не смогу справиться с ее новыми рецептами.

А вот какой диалог с ChatGPT состоялся в сообществе энтузиастов Ai Molodca:

Пример со скриншотами

Отдельная категория ИИ-творчества — придумывать сюжеты и сценарии. ChatGPT способен выдумать десяток идей для фильма, а потом подробно раскрыть какую-нибудь из них. Приведём примеры на русском и английском. На русском у программы получается похуже, к тому же с кириллицей меньше лимит по символам. При этом на английском она понимает запрос, даже если тот написан с ошибками.

Идём в Голливуд Напиши три идеи научно-фантастического фильма о первом контакте с пришельцами и пропавшей Луне. Каждую идею опиши в двух предложениях. Идея: Контакт с пришельцами произошел на Луне, но никто на Земле об этом не знает, так как Луна исчезла. Фильм начинается с того, что перед глазами зрителей Луна исчезает из ночного неба. Однако герои фильма, группа астронавтов, уже находится на Луне и обнаруживает, что она была скрыта пришельцами с целью установления контакта. Идея: Пришельцы используют Луну в качестве базы для инвазии Земли. Герои фильма отправляются на Луну в качестве членов миссии по изучению ее поверхности, но после приземления обнаруживают, что Луна была захвачена пришельцами, которые используют ее в качестве базы для инвазии Земли. Герои должны принять участие в сражении и пытаться остановить пришельцев. Идея: Пришельцы спасают Землю от катастрофы, которая была вызвана человечеством. В фильме человечество находится на грани катастрофы, вызванной своими же действиями. Когда все кажется безнадежным, пришельцы появляются и предлагают свою помощь в спасении Земли. Герои фильма должны работать с пришельцами, чтобы предотвратить катастрофу и спасти человечество. Мне нравится идея номер три. Но почему пришельцы помогают людям? В этой идее пришельцы помогают людям, потому что человечество находится на грани катастрофы, которая может повлиять на вселенную и даже на пришельцев самих. Поэтому они решают помочь человечеству, чтобы спасти себя и все остальное. Это может быть по-разному объяснено в фильме, но общая идея заключается в том, что пришельцы не хотят видеть катастрофу, которую может вызвать человечество.

Возможность придумывать на лету интересные идеи — отличная находка для ведущих настольных ролевых игр. Вот несколько на английском:

Идём проводить игры

С настольными ролевыми играми вообще отдельная история. Программа уже знает, как создавать ваших любимых персонажей, например в Dungeons & Dragons. Она верно «накидала» характеристики, придумала базовое снаряжение и описала внешность и характер героини. И, конечно, дала ей имя. А мы попросили программу написать три боевых манёвра, которые могут изучить воины согласно правилам пятой редакции D&D.

Создаём персонажа

В принципе, теперь можно взять нейросетевого персонажа и провести игру по нейросетевому сценарию. Портрет персонажа мы, конечно, тоже нарисуем в нейросети…

Гораздо интереснее, что запрос можно составить таким образом, чтобы нейросеть «понимала» нужные формулы. Это может пригодиться и в настольных ролевых играх, и решении любых подобных задач (например, ChatGPT неплохо справляется с теорией вероятностей).

Пример с Mork Borg

Как показала практика, нейросеть кое-что «понимает» в игровом дизайне. Мы попросили её придумать несколько идей для того, чтобы сделать знаменитую настольную игру «Монополия» интереснее. И «докрутить» одну из идей до конкретных механик.

В итоге программа предложила правило, согласно которому игроки смогут покупать активы друг у друга (за деньги и другие активы), а также «прокачивать» активы, чтобы, например, игроки платили больше за прохождение тех или иных клеток на поле.

Допиливаем «Монополию»

От игрового дизайна один шаг до программирования. Просим составить простейшие алгоритмы — и результат выглядит пугающе правдоподобно.

Учим C++ с регистрацией и смс

Усложним задачу и попросим написать «сортировку пузырьком» — алгоритмов сортировки, который обычно изучают одним из первых.

Учим C++ с регистрацией и смс Here is an explanation of each line of code: int array[SIZE] = {5, 4, 3, 2, 1}; : This line initializes the array with unsorted values. In this case, the array is initialized with the values 5, 4, 3, 2, 1 .

: This line initializes the array with unsorted values. In this case, the array is initialized with the values . std::cout << "Unsorted array: "; : This line prints the message «Unsorted array: » to the screen.

: This line prints the message «Unsorted array: » to the screen. for (int i = 0; i < SIZE; i++) : This line is a loop that iterates over the elements of the array and prints each element to the screen.

: This line is a loop that iterates over the elements of the array and prints each element to the screen. std::cout << array[i] << " "; : This line prints the current element of the array followed by a space.

: This line prints the current element of the array followed by a space. std::cout << std::endl; : This line prints a newline character to the screen.

: This line prints a newline character to the screen. bubbleSort(array, SIZE); : This line calls the bubbleSort function to sort the array.

: This line calls the function to sort the array. std::cout << "Sorted array: "; : This line prints the message «Sorted array: » to the screen.

: This line prints the message «Sorted array: » to the screen. for (int i = 0; i < SIZE; i++) : This line is a loop that iterates over the elements of the array and prints each element to the screen.

: This line is a loop that iterates over the elements of the array and prints each element to the screen. std::cout << array[i] << " "; : This line prints the current element of the array followed by a space.

: This line prints the current element of the array followed by a space. std::cout << std::endl; : This line prints a newline character to the screen.

: This line prints a newline character to the screen. return 0; : This line returns 0 from the main function to indicate that the program ran successfully. I hope this helps! Let me know if you have any other questions.

Ну и немного нейросетевого творчества. Пользователь твиттера попросил ChatGPT придумать решения для дизайна интерьера, а потом эти описания он использовал в качестве запроса в Midjourney.

Украшаем интерьер

Что-то ещё? О да!

Самое интересное мы припасли напоследок. С запуска ChatGPT прошло несколько дней, но пользователи уже нашли несколько совершенно неочевидных способов использовать программу. Например, в сфере IT она может решать тестовые задания и находить в них ошибки. Вот тред в твиттере (а вот лог чата на Гитхабе) на эту тему, а мы опубликуем некоторые выдержки.

Устраиваемся в IT

Ещё одно решение напрашивалось со времён фантастических фильмов и сериалов — создать бота на основе собственных данных, чтобы «поговорить» с собой нынешним или с «внутренним ребёнком». У ChatGPT доступен режим Playground, который позволяет управлять параметрами модели. В этом же режиме запросы отправляются в OpenAI, что позволяет лучше тренировать программу. Именно в этом режиме боту можно «скормить» свои данные.

Подобное и провернула ИИ-энтузиастка Мишель Хуан. Она в нескольких шагах рассказала, как обработала свои детские дневники. Подробнее о работе с Playground можно прочитать в инструкции. Стоит учесть пару главных вещей: во-первых, это платная функция (зависит от мощности языковой модели и объёма текста), во-вторых, вам нужно много собственного текста. Мишель использовала личные дневники, которые отсканировала и распознала. Сойдёт и переписка в сети.

Говорим с внутренним ребёнком

А следующий материал, пожалуй, лучше всего иллюстрирует, как ChatGPT приближает нас к технологической сингулярности. Автор издания Engraved опубликовал статью, в которой показал, как при помощи программы можно запустить «виртуальную машину», которая будет реагировать в точности как операционная система Linux. Самое поразительное, что бот якобы способен выполнять запросы к интернет-страницам и читать созданные текстовые файлы. Важно понимать, что никаких запросов в Сеть chatGPT не выполняет и никаких файлов не создаёт — она по сути это «представляет».

Приближаемся Начальный запрос Изучение «каталога» Создание и открытие «текстового файла» Отправка «запроса» к сайту BBC «Запуск» интернет-страниц Рекурсия В конце материала журналист Engraved в «виртуальной машине» ChatGPT отправляет запрос к сайту OpenAI, где пытается снова запустить того же чат-бота, заставляя, по сути, программу выполнять саму себя. А потом он ей «скармливает» первичный запрос, чтобы программа внутри программы тоже действовала как терминал Linux…

Автор статьи подводит такой итог:

По сути, мы также можем создать виртуальную машину внутри чат-бота Assistant в «альтернативном» Интернете внутри виртуальной машины, которая работает в воображении ChatGPT.

И оставляет читателя с этой информацией наедине.

* * *

Если к концу этого материала вы ещё не до конца переварили возможности ChatGPT, то ничего страшного. Поверьте, это нормально. Мы тоже находимся в некотором недоумении и испытываем лёгкий дискомфорт — особенно от осознания, что скоро, кажется, придётся учиться писать не статьи, а запросы к нейросети.