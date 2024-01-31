Death Stranding 2, Rise of the Ronin и Judas — что показали на State of Play

В ночь с 31 января на 1 февраля прошла первая в 2024 году презентация State of Play, в рамках которой Sony показала грядущие игры и сделала несколько анонсов.
Главное, что представили: 10-минутный трейлер Death Stranding 2, Rise of the Ronin, игра от Кена Левина и не только.
Мы собрали все самое интересное в одной заметке.
Вся трансляция
Helldivers 2
Новый трейлер фантастического шутера от третьего лица Helldivers 2. Релиз 8 февраля на PS5 и ПК.
Stellar Blade
6-минутный геймплейный трейлер японской экшен-RPG Stellar Blade. Игра выйдет 26 апреля — пока только на PS5.
Zenless Zone Zero
HoYoverse поделилась очередным трейлером грядущей экшен-RPG Zenless Zone Zero (или просто ZZZ).
Игра все еще без даты выхода.
Silent Hill: The Short Message
Sony анонсировала небольшой сюжетный хоррор Silent Hill: The Short Message, о котором прежде уже рассказывали инсайдеры.
Игра бесплатная. И ее уже можно скачать на PS5.
Ремейк Silent Hill 2
Небольшой геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2. В частности, внимание уделили обновленной боевой системе.
Дату релиза пока не называют.
Judas
Сюжетный трейлер шутера от первого лица Judas, за который отвечает создатель Bioshock Кен Левин.
Dragon’s Dogma 2
Еще один геймплейный трейлер японской ролевой игры Dragon’s Dogma 2, которая выйдет уже этой весной — 22 марта.
Rise of the Ronin
Полноценный трейлер экшена в открытом мире Rise of the Ronin от Team Ninjam, известной по серии Nioh и Ninja Gaiden.
Релиз состоится 22 марта на PS5.
Ремастер Until Dawn
Анонсировали ремастер хоррора Until Dawn, который должен выйти до конца 2024 года на ПК и PS5.
Death Stranding 2
Первый полноценный трейлер Death Stranding 2 с подзаголовком On the Beach от Хидэо Кодзимы, в котором показали как отрывки из сюжетных заставок, так и геймплей.
В главных ролях Норман Ридус, Леа Сейду, Эль Фэннин, Сиори Куцуна и Трой Бэйкер.
Игра выйдет в 2025 году.
Новая игра Хидэо Кодзимы
Под конец State of Play вышел сам Хидэо Кодзима и анонсировала еще одну игру для PlayStation. Это будет стелс-экшен в духе Metal Gear Solid.
Полноценной разработкой займутся после Death Stranding 2.
Открылось второе дыхание!
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