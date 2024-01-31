Death Stranding 2, Rise of the Ronin и Judas — что показали на State of Play

В ночь с 31 января на 1 февраля прошла первая в 2024 году презентация State of Play, в рамках которой Sony показала грядущие игры и сделала несколько анонсов.

Главное, что представили: 10-минутный трейлер Death Stranding 2, Rise of the Ronin, игра от Кена Левина и не только.

Мы собрали все самое интересное в одной заметке.

Вся трансляция

Helldivers 2

Новый трейлер фантастического шутера от третьего лица Helldivers 2. Релиз 8 февраля на PS5 и ПК.

Stellar Blade

6-минутный геймплейный трейлер японской экшен-RPG Stellar Blade. Игра выйдет 26 апреля — пока только на PS5.

Zenless Zone Zero

HoYoverse поделилась очередным трейлером грядущей экшен-RPG Zenless Zone Zero (или просто ZZZ).

Игра все еще без даты выхода.

Silent Hill: The Short Message

Sony анонсировала небольшой сюжетный хоррор Silent Hill: The Short Message, о котором прежде уже рассказывали инсайдеры.

Игра бесплатная. И ее уже можно скачать на PS5.

Ремейк Silent Hill 2

Небольшой геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2. В частности, внимание уделили обновленной боевой системе.

Дату релиза пока не называют.

Judas

Сюжетный трейлер шутера от первого лица Judas, за который отвечает создатель Bioshock Кен Левин.

Dragon’s Dogma 2

Еще один геймплейный трейлер японской ролевой игры Dragon’s Dogma 2, которая выйдет уже этой весной — 22 марта.

Rise of the Ronin

Полноценный трейлер экшена в открытом мире Rise of the Ronin от Team Ninjam, известной по серии Nioh и Ninja Gaiden.

Релиз состоится 22 марта на PS5.

Ремастер Until Dawn

Анонсировали ремастер хоррора Until Dawn, который должен выйти до конца 2024 года на ПК и PS5.

Death Stranding 2

Первый полноценный трейлер Death Stranding 2 с подзаголовком On the Beach от Хидэо Кодзимы, в котором показали как отрывки из сюжетных заставок, так и геймплей.

В главных ролях Норман Ридус, Леа Сейду, Эль Фэннин, Сиори Куцуна и Трой Бэйкер.

Игра выйдет в 2025 году.

Новая игра Хидэо Кодзимы

Под конец State of Play вышел сам Хидэо Кодзима и анонсировала еще одну игру для PlayStation. Это будет стелс-экшен в духе Metal Gear Solid.

Полноценной разработкой займутся после Death Stranding 2.