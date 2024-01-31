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    Death Stranding 2, Rise of the Ronin и Judas — что показали на State of Play

    1 февраля 2024
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    01.02.2024
    45
    1 минута на чтение
    Что показали на презентации State of Play

    В ночь с 31 января на 1 февраля прошла первая в 2024 году презентация State of Play, в рамках которой Sony показала грядущие игры и сделала несколько анонсов.

    Главное, что представили: 10-минутный трейлер Death Stranding 2, Rise of the Ronin, игра от Кена Левина и не только.

    Мы собрали все самое интересное в одной заметке.

    Вся трансляция

     Helldivers 2

    Новый трейлер фантастического шутера от третьего лица Helldivers 2. Релиз 8 февраля на PS5 и ПК.

    Stellar Blade

    6-минутный геймплейный трейлер японской экшен-RPG Stellar Blade. Игра выйдет 26 апреля — пока только на PS5.

    Zenless Zone Zero

    HoYoverse поделилась очередным трейлером грядущей экшен-RPG Zenless Zone Zero (или просто ZZZ).

    Игра все еще без даты выхода.

    Silent Hill: The Short Message

    Sony анонсировала небольшой сюжетный хоррор Silent Hill: The Short Message, о котором прежде уже рассказывали инсайдеры.

    Игра бесплатная. И ее уже можно скачать на PS5.

    Ремейк Silent Hill 2

    Небольшой геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2. В частности, внимание уделили обновленной боевой системе.

    Дату релиза пока не называют.

    Judas

    Сюжетный трейлер шутера от первого лица Judas, за который отвечает создатель Bioshock Кен Левин.

    Dragon’s Dogma 2

    Еще один геймплейный трейлер японской ролевой игры Dragon’s Dogma 2, которая выйдет уже этой весной — 22 марта.

    Rise of the Ronin

    Полноценный трейлер экшена в открытом мире Rise of the Ronin от Team Ninjam, известной по серии Nioh и Ninja Gaiden.

    Релиз состоится 22 марта на PS5.

    Ремастер Until Dawn

    Анонсировали ремастер хоррора Until Dawn, который должен выйти до конца 2024 года на ПК и PS5.

    Death Stranding 2

    Первый полноценный трейлер Death Stranding 2 с подзаголовком On the Beach от Хидэо Кодзимы, в котором показали как отрывки из сюжетных заставок, так и геймплей.

    В главных ролях Норман Ридус, Леа Сейду, Эль Фэннин, Сиори Куцуна и Трой Бэйкер.

    Игра выйдет в 2025 году.

    Новая игра Хидэо Кодзимы

    Под конец State of Play вышел сам Хидэо Кодзима и анонсировала еще одну игру для PlayStation. Это будет стелс-экшен в духе Metal Gear Solid.

    Полноценной разработкой займутся после Death Stranding 2.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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