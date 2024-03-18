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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 11 — 17 марта

    18 марта 2024
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    18.03.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Студия Marvel уволила шоураннера мультсериала «Люди Икс 97» Бо Демайо за неделю до премьеры. По одной из версий — за наличие аккаунта на Onlyfans.

    ✨Разработчики из 1C Game Studios раскрыли подробности игры по «Сказкам Старой Руси» Романа Папсуева.

    ✨ Джеймс Ганн серьёзно запутал и разозлил фанатов, рассказав, что события первого сезона «Миротворца» не будут считаться каноничными в новой киновселенной DC.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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