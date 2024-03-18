Дайджест новостей за неделю 11 — 17 марта

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В этом выпуске:

✨ Студия Marvel уволила шоураннера мультсериала «Люди Икс 97» Бо Демайо за неделю до премьеры. По одной из версий — за наличие аккаунта на Onlyfans.

✨Разработчики из 1C Game Studios раскрыли подробности игры по «Сказкам Старой Руси» Романа Папсуева.

✨ Джеймс Ганн серьёзно запутал и разозлил фанатов, рассказав, что события первого сезона «Миротворца» не будут считаться каноничными в новой киновселенной DC.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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