Дайджест новостей за неделю 12 — 18 февраля

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В этом выпуске:
✨ Несмотря на интерес со стороны стримингов, Warner Bros Discovery отправит в утиль готовый фильм «Койот против Акме».
✨ Авторы Titanfall делают шутер про Мандалорца.
✨ Скандал на премии «Хьюго»: западные организаторы превентивно исключили из списка голосований вещи, которые могли бы не понравиться принимающей китайской стороне.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.