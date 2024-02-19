Дайджест новостей за неделю 12 — 18 февраля

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В этом выпуске:

✨ Несмотря на интерес со стороны стримингов, Warner Bros Discovery отправит в утиль готовый фильм «Койот против Акме».

✨ Авторы Titanfall делают шутер про Мандалорца.

✨ Скандал на премии «Хьюго»: западные организаторы превентивно исключили из списка голосований вещи, которые могли бы не понравиться принимающей китайской стороне.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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