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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 18 — 24 марта

    25 марта 2024
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    25.03.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ На сервисе Netflix состоялась премьера телесериала «Задача трёх тел» — экранизации одноименного романа Лю Цысиня.

    ✨ Игроки в Dragon’s Dogma 2 планируют геноцид из-за неудачного релиза, а Star Wars Jedi Survivor уделала Baldur’s Gate 3 и стала игрой года. Но с оговоркой.

    ✨ На восьмидесятом году жизни умер автор романов «Пламя над бездной», «Глубина в небе» и «Конец радуг» Вернор Виндж.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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