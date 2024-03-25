Дайджест новостей за неделю 18 — 24 марта

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В этом выпуске:

✨ На сервисе Netflix состоялась премьера телесериала «Задача трёх тел» — экранизации одноименного романа Лю Цысиня.

✨ Игроки в Dragon’s Dogma 2 планируют геноцид из-за неудачного релиза, а Star Wars Jedi Survivor уделала Baldur’s Gate 3 и стала игрой года. Но с оговоркой.

✨ На восьмидесятом году жизни умер автор романов «Пламя над бездной», «Глубина в небе» и «Конец радуг» Вернор Виндж.

…И многое другое! Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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