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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 22 — 28 января

    29 января 2024
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    29.01.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Студия Universal работает над новой частью «Мира юрского периода».

    ✨ Джон Бойега сыграет главного героя в телевизионном приквеле «Книги Илая».

    ✨ Тимур Бекмамбетов снимает новый научно-фантастический фильм для Amazon с Крисом Праттом в главной роли.

    ✨ Сценаристы «Ведьмака» пишут пятый сезон сериала ещё до начала съёмок четвёртого. Правда, он может стать и последним.

    ✨ В игровой индустрии продолжаются массовые сокращения.

    ✨ Nintendo подумывают судиться с авторами онлайн-хита Palworld.

    ✨ Книжная рекомендация от Елены Щетининой.

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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