Дайджест новостей за неделю 22 — 28 января

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В этом выпуске:
✨ Студия Universal работает над новой частью «Мира юрского периода».
✨ Джон Бойега сыграет главного героя в телевизионном приквеле «Книги Илая».
✨ Тимур Бекмамбетов снимает новый научно-фантастический фильм для Amazon с Крисом Праттом в главной роли.
✨ Сценаристы «Ведьмака» пишут пятый сезон сериала ещё до начала съёмок четвёртого. Правда, он может стать и последним.
✨ В игровой индустрии продолжаются массовые сокращения.
✨ Nintendo подумывают судиться с авторами онлайн-хита Palworld.
✨ Книжная рекомендация от Елены Щетининой.
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Открылось второе дыхание!
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