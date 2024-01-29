Дайджест новостей за неделю 22 — 28 января

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В этом выпуске:

✨ Студия Universal работает над новой частью «Мира юрского периода».

✨ Джон Бойега сыграет главного героя в телевизионном приквеле «Книги Илая».

✨ Тимур Бекмамбетов снимает новый научно-фантастический фильм для Amazon с Крисом Праттом в главной роли.

✨ Сценаристы «Ведьмака» пишут пятый сезон сериала ещё до начала съёмок четвёртого. Правда, он может стать и последним.

✨ В игровой индустрии продолжаются массовые сокращения.

✨ Nintendo подумывают судиться с авторами онлайн-хита Palworld.

✨ Книжная рекомендация от Елены Щетининой.

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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