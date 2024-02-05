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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 29 января — 4 февраля

    5 февраля 2024
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    05.02.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Авторы игровой адаптации сериала «Аватар: Легенда об Аанге» продолжают бесить фанатов.

    ✨ Список кандидатов в шоураннеры телесериала по Гарри Поттеру сократился до трёх человек.

    ✨ Роль Супергёрл в новой версии киновселенной DC досталась Милли Олкок

    ✨ Джим Керри передумал уходить на пенсию ради роли Доктора Роботника в третьем «Сонике».

    ✨ Хидео Кодзима показал десятиминутный трейлер Death Stranding 2: On the Beach и другие анонсы State of Play от Sony.

    ✨ Embracer Group закрыла производство новой части Deus Ex.

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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