Дайджест новостей за неделю 29 января — 4 февраля

В этом выпуске:

✨ Авторы игровой адаптации сериала «Аватар: Легенда об Аанге» продолжают бесить фанатов.

✨ Список кандидатов в шоураннеры телесериала по Гарри Поттеру сократился до трёх человек.

✨ Роль Супергёрл в новой версии киновселенной DC досталась Милли Олкок

✨ Джим Керри передумал уходить на пенсию ради роли Доктора Роботника в третьем «Сонике».

✨ Хидео Кодзима показал десятиминутный трейлер Death Stranding 2: On the Beach и другие анонсы State of Play от Sony.

✨ Embracer Group закрыла производство новой части Deus Ex.

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx



