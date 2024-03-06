Дакота Джонсон не хочет больше сниматься в кинокомиксах

Дакота Джонсон в одном из интервью призналась, что после «Мадам Паутины» не планирует больше сниматься в супергеройском кино, потому что не подходит этому миру.

Что касается самой «Мадам Паутины», то актриса не удивлена провалу фильма. По ее словам, так происходит, когда картинами занимаются не авторы, а студийные боссы.

Я давно поняла, что зрители очень умные, а руководители уверовали в обратное. Зрители всегда увидят халтуру.

Джонсон отметила, что порой подписываешься на один проект, а в процессе работы он превращается в нечто другое.