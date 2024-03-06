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    Дакота Джонсон не хочет больше сниматься в кинокомиксах

    6 марта 2024
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    06.03.2024
    284
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    Дакота Джо

    Дакота Джонсон в одном из интервью призналась, что после «Мадам Паутины» не планирует больше сниматься в супергеройском кино, потому что не подходит этому миру.

    Что касается самой «Мадам Паутины», то актриса не удивлена провалу фильма. По ее словам, так происходит, когда картинами занимаются не авторы, а студийные боссы.

    Я давно поняла, что зрители очень умные, а руководители уверовали в обратное. Зрители всегда увидят халтуру.

    Джонсон отметила, что порой подписываешься на один проект, а в процессе работы он превращается в нечто другое.

    Но это был познавательный опыт. Неприятно, конечно, быть частью чего-то, что разорвали в клочья. Но я не могу сказать, что не понимаю людей.

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