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    Новости

    Далеки, враги Доктора Кто, получат собственный мини-сериал

    9 сентября 2020
    Кот-император
    09.09.2020
    986
    0 минут на чтение
    Далеки, враги Доктора Кто, получат собственный сериал

    Канал BBC анонсировал отдельный мультсериал про расу далеков — злодеев из мира «Доктора Кто», похожих на перечницы на колёсиках и стремящихся завоевать всю вселенную. Минисериал будет состоять всего из пяти эпизодов по десять минут, которые планируется выпускать раз в неделю на официальном канале «Доктора Кто» на YouTube. Дата премьеры пока не объявлена.

    По сюжету, империя далеков разграбила архивы Ислоса и обнаружила в них нечто древнее и опасное. Вскоре на их родную планету Скаро напали, и императору далеков пришлось бежать. Теперь далекам нужно отвоевать свою родину, и для этого придётся прибегнуть к помощи своего давнего врага.

    Этот сериал — часть кроссплатформенного события «Победоносный Повелитель времени», о котором мы уже писали. Его героями стали Восьмой, Девятый и Десятый Доктора. Создатель «Далеков» — Джеймс Госс, один из постоянных сценаристов «Доктора Кто».

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    В сентябре начнется новая эпоха «Доктора Кто» — с тремя Повелителями времени

    В сентябре начнется новая эпоха «Доктора Кто» — с тремя Повелителями времени

     Дмитрий Кинский |  27.04.2020

    Восьмой, Девятый и Десятый возвращаются!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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