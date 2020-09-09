Далеки, враги Доктора Кто, получат собственный мини-сериал

Канал BBC анонсировал отдельный мультсериал про расу далеков — злодеев из мира «Доктора Кто», похожих на перечницы на колёсиках и стремящихся завоевать всю вселенную. Минисериал будет состоять всего из пяти эпизодов по десять минут, которые планируется выпускать раз в неделю на официальном канале «Доктора Кто» на YouTube. Дата премьеры пока не объявлена.

По сюжету, империя далеков разграбила архивы Ислоса и обнаружила в них нечто древнее и опасное. Вскоре на их родную планету Скаро напали, и императору далеков пришлось бежать. Теперь далекам нужно отвоевать свою родину, и для этого придётся прибегнуть к помощи своего давнего врага.

Этот сериал — часть кроссплатформенного события «Победоносный Повелитель времени», о котором мы уже писали. Его героями стали Восьмой, Девятый и Десятый Доктора. Создатель «Далеков» — Джеймс Госс, один из постоянных сценаристов «Доктора Кто».