    3
    Новости

    Дэйв Филони стал главным творческим директором Lucasfilm

    22 ноября 2023
    Фото аватара
    22.11.2023
    319
    0 минут на чтение
    Дэйв Филони стал главным творческим директором Lucasfilm

    Vanity Fair сообщает, что Дэйв Филони повышен до главного творческого директора Lucasfilm. По сути, это третья по старшинству руководящая позиция в компании после Кэтлин Кеннеди и главы производства Кэрри Бэк (к слову, официальный сайт Lucasfilm указывает, что помимо поста CCO, chief creative officer, Филони занимает должность ещё и одного из вице-президентов компании).

    В новой должности Филони будет курировать производство всех кино-, теле- и анимационных проектов компании с самых ранних стадий. «В прошлом меня привлекали ко множеству проектов уже после того, как над ними была проведена определенная работа. Теперь я буду принимать участие во всём, что мы делаем, прямо с фазы зарождения идеи, — рассказывает сам Филони. — Я не собираюсь указывать другим людям, что им делать. Но я буду пытаться помочь им рассказать лучший вариант истории, которую они хотят рассказать. Я должен буду оказывать помощь по всей галактике, почти как член Совета джедаев. В создании историй по „Звёздным войнам“ опыт у меня большой. Видите, я уже даже говорить стал, как Йода».

    Vanity Fair отмечает, что помимо своих новых обязанностей Филони продолжит работу и над собственными проектами, среди которых полнометражный фильм по эре «Мандалорца» и возможный второй сезон «Асоки». Кроме того, издания перечисляет и другие проекты Lucasfilm в активной разработке: картину Джеймса Мэнголда о зарождении Ордена джедаев, ленту Шармин Обаид-Чиной о дальнейших приключениях Рей, а также сериалы «Аколит» и «Минимальный экипаж».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Кибердеревня: каким получился сериал про русского фермера с Марса? 11
    0
    525
    Кибердеревня: каким получился сериал про русского фермера с Марса?

    Фантастическая комедия хоть и опирается на те же темы, персонажей и визуальные элементы, что и короткометражки, но ощущается совсем иначе.

    Макс Фрай «Ловцы книг». Гимн умеренному оптимизму
    0
    14024
    Макс Фрай «Ловцы книг». Гимн умеренному оптимизму

    Магический реализм о сломанном мире

    Мэтр фантастики Нил Стивенсон рассказывает о своей новой книге — экологической фантастике «Синдром отката» 2
    0
    68203
    Нил Стивенсон о своей новой книге — экологической фантастике «Синдром отката»

    Роман, в котором миллиардер пытается спасти мир от глобального потепления с помощью смелого и рискованного плана

    Фантастическое аниме осени 2023: что стоит смотреть?
    0
    130053
    Фантастическое аниме осени 2023: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме осени 2023 года.

    Антиутопия на мегаяхте: как Хью Хауи написал нашумевший цикл «Укрытие»
    0
    182724
    Антиутопия на мегаяхте: как Хью Хауи написал цикл «Укрытие»

    Знаете, что не остановится даже после конца света? Лицемерие власть имущих, общественное неравенство… и борьба людей за свое будущее.

    Художник Тиан Хуа Сю: мрачные города, человечные монстры и китайские легенды 7
    0
    245799
    Художник Тянь Хуа Сю: стильный постапокалипсис, хитрые феи и китайские легенды

    Иллюстратор из Поднебесной — о работе в киноиндустрии, источниках вдохновения и вершине творчества.

    Мороз против ящеров: как динозавры справлялись с холодом 9
    0
    241566
    Мороз против ящеров: как динозавры справлялись с холодом

    Мягкая шёрстка, долгая спячка и дальние миграции

    Вечный двигатель Алана Мура
    0
    245900
    Вечный двигатель Алана Мура

    70 лет вендетты выдающегося джентльмена из ада

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить