Дэйв Филони стал главным творческим директором Lucasfilm

Vanity Fair сообщает, что Дэйв Филони повышен до главного творческого директора Lucasfilm. По сути, это третья по старшинству руководящая позиция в компании после Кэтлин Кеннеди и главы производства Кэрри Бэк (к слову, официальный сайт Lucasfilm указывает, что помимо поста CCO, chief creative officer, Филони занимает должность ещё и одного из вице-президентов компании).

В новой должности Филони будет курировать производство всех кино-, теле- и анимационных проектов компании с самых ранних стадий. «В прошлом меня привлекали ко множеству проектов уже после того, как над ними была проведена определенная работа. Теперь я буду принимать участие во всём, что мы делаем, прямо с фазы зарождения идеи, — рассказывает сам Филони. — Я не собираюсь указывать другим людям, что им делать. Но я буду пытаться помочь им рассказать лучший вариант истории, которую они хотят рассказать. Я должен буду оказывать помощь по всей галактике, почти как член Совета джедаев. В создании историй по „Звёздным войнам“ опыт у меня большой. Видите, я уже даже говорить стал, как Йода».

Vanity Fair отмечает, что помимо своих новых обязанностей Филони продолжит работу и над собственными проектами, среди которых полнометражный фильм по эре «Мандалорца» и возможный второй сезон «Асоки». Кроме того, издания перечисляет и другие проекты Lucasfilm в активной разработке: картину Джеймса Мэнголда о зарождении Ордена джедаев, ленту Шармин Обаид-Чиной о дальнейших приключениях Рей, а также сериалы «Аколит» и «Минимальный экипаж».