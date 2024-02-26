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    Дени Вильнев впечатлился ведром для попкорна в виде Шаи-Хулуда

    26 февраля 2024
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    26.02.2024
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    Недавно к премьере второй части «Дюны» Дени Вильнева подготовили тематические ведра для попка в виде Шаи-Хулуда.

    Однако в его сомнительном дизайне пользователи сети (и не только) сразу же углядели сексуальный подтекст.

    Сам режиссер картины тоже был очень впечатлен этим ведром для попкорна:

    Когда я увидел его, подумал: «Черт подери… что это за херня?!»

    Сиквел «Дюны» выйдет 1 марта.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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