Дени Вильнев впечатлился ведром для попкорна в виде Шаи-Хулуда

Недавно к премьере второй части «Дюны» Дени Вильнева подготовили тематические ведра для попка в виде Шаи-Хулуда.

Однако в его сомнительном дизайне пользователи сети (и не только) сразу же углядели сексуальный подтекст.

Сам режиссер картины тоже был очень впечатлен этим ведром для попкорна:

Когда я увидел его, подумал: «Черт подери… что это за херня?!»

Сиквел «Дюны» выйдет 1 марта.