Дени Вильнев впечатлился ведром для попкорна в виде Шаи-Хулуда

Недавно к премьере второй части «Дюны» Дени Вильнева подготовили тематические ведра для попка в виде Шаи-Хулуда.
Однако в его сомнительном дизайне пользователи сети (и не только) сразу же углядели сексуальный подтекст.
Сам режиссер картины тоже был очень впечатлен этим ведром для попкорна:
Когда я увидел его, подумал: «Черт подери… что это за херня?!»
Сиквел «Дюны» выйдет 1 марта.
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