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    Новости

    Дэвид Теннант на первых кадрах новой экранизации «Вокруг света за 80 дней»

    18 сентября 2021
    18.09.2021
    1833
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    В сети появились кадры и тизер новой экранизации «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна с шотландским актёром Дэвидом Теннантом в главной роли.

    Теннант исполняет роль Филеаса Фогга, а роль его слуги, Жана Паспарту, играет французский актер Ибрагим Кома. Злодей мистер Фикс в сериале претерпит существенные изменения: из агента Скотленд-Ярда персонаж перевоплотится в журналистку Эбигейл Фикс, которую сыграла немецкая актриса Леони Бенеш.

    Режиссёром выступил Стив Бэррон («Дарреллы», «Остров сокровищ»), а адаптировали первоисточник сценаристы Эшли Фароа («Жизнь на Марсе», «Живые и мертвые») и Калеб Ренсон («Чисто английское убийство», «Юный Джеймс Хэрриот»).

    Съёмки «Вокруг света за 80 дней» прошли в основном в Южной Африке и Румынии.

    Восьмисерийный сериал выйдет на BBC и Amazon в конце года.

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    Его начнут снимать в конце года.

     

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