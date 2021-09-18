Дэвид Теннант на первых кадрах новой экранизации «Вокруг света за 80 дней»

В сети появились кадры и тизер новой экранизации «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна с шотландским актёром Дэвидом Теннантом в главной роли.

Теннант исполняет роль Филеаса Фогга, а роль его слуги, Жана Паспарту, играет французский актер Ибрагим Кома. Злодей мистер Фикс в сериале претерпит существенные изменения: из агента Скотленд-Ярда персонаж перевоплотится в журналистку Эбигейл Фикс, которую сыграла немецкая актриса Леони Бенеш.

Режиссёром выступил Стив Бэррон («Дарреллы», «Остров сокровищ»), а адаптировали первоисточник сценаристы Эшли Фароа («Жизнь на Марсе», «Живые и мертвые») и Калеб Ренсон («Чисто английское убийство», «Юный Джеймс Хэрриот»).

Съёмки «Вокруг света за 80 дней» прошли в основном в Южной Африке и Румынии.

Восьмисерийный сериал выйдет на BBC и Amazon в конце года.