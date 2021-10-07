Disney экранизирует научно-фантастический роман «Дочь глубин» Рика Риордана

Рик Риордан объявил на своём сайте, что Disney Publishing уже закончил печать его научно-фантастического романа «Дочь глубин». Книга будет выпущена уже 26 октября.
Он также сообщил, что «Дочь глубин» будет экранизирована как художественный фильм для Disney+. Сам Риордан будет соавтором сценария с неким коллегой, которого писатель назвал «удивительно талантливым». Подробности обещают уже скоро.
«Дочь глубин» представляет собой переработку классического произведения Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». В центре сюжета — юная Ана Даккар, проходящая обучение в Академии Хардинг-Пенкрофте, которая готовит лучших морских ученых, мореплавателей и исследователей подводного мира.
Родители Аны умерли во время научной экспедиции два года назад, и из близких у неё остался лишь старший брат Дев, с которым они учатся в одной школе. Первый курс Аны завершается испытанием в море, о котором она очень переживает. Но все её заботы улетучиваются, когда по дороге к кораблю Ана и её одноклассники становятся свидетелями ужасной трагедии, которая изменит ход их жизни. Ане предстоит столкнуться со смертоносными противниками, найти удивительных друзей и узнать о своём невероятном наследии.
Это не первый совместный проект Рика Риордана и Disney+: ранее сервис заключил договор с писателем на адаптацию «Перси Джексона и Олимпийцев» в формате сериала.
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