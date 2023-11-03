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    Новости

    DLC для Diablo IV и новая сага в World of Warcraft — что показали на BlizzCon 2023

    3 ноября 2023
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    03.11.2023
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    1 минута на чтение
    Что показали на BlizzCon 2023

    В 21:00 по МСК стартовала церемония открытия BlizzCon 2023, в рамках которой Blizzard сделала ряд анонсов и поделилась новостями о грядущих проектах.

    На сцену впервые вышел президент компании Майк Ибарра, а также глава Xbox Фил Спенсер, который недавно закрыл сделку Microsoft и Activision Blizzard.

    Запись

    Overwatch 2

    Первым делом Blizzard анонсировала нового персонажа-танка Мауга, который по дизайну напоминает Мауи из «Моаны».

    Героя, вооруженного двумя пулеметами, добавят в 8 сезоне — 5 декабря.

    При этом опробовать персонажа можно раньше — на этих выходных и совершенно бесплатно.

    А в 2024 году игроков ждут три новых героя, режим Clash, обновленные карты и переработанный соревновательный режим.

    Diablo IV

    Blizzard анонсировала первое дополнение для Diabo IV под названием Vessel of Hatred, которое выйдет в конце 2024 года — точной даты пока нет.

    В нем появится совершенно новый класс, которого еще никогда не было в серии Diablo.

    World of Warcraft Classic

    Команда World of Warcraft объявила, что после Wrath of the Lich King Classic выйдет Cataclysm Classic.

    И для анонса подготовили даже новый трейлер с ключевыми энкаунтерами аддона.

    Разработчики пообещали, что в дополнении будет много изменений, которые внесли на основе отзывов игроков.

    Ждем в первой половине 2024 года.

    Вместе с этим Blizzard анонсировала «Сезон открытий» (или Season of Discovery) для World of Warcraft Classic.

    Он стартует 30 ноября.

    Что показали на BlizzCon 2023 1

    World of Warcraft: Worldsoul Saga

    Крис Метцен, который вновь руководит вселенной Warcraft вышел на сцену и анонсировал… серию из трех дополнений под названием Worldsoul Saga.

    • World of Warcraft: War Within;
    • World of Warcraft: Midnight;
    • World of Warcraft: The Last Titan.

    Метцен пообещал, команда WoW не облажается. И заодно отметил, что пришла пора вернуться домой.

    Релиз состоится в 2024 году.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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