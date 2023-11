В 21:00 по МСК стартовала церемония открытия BlizzCon 2023, в рамках которой Blizzard сделала ряд анонсов и поделилась новостями о грядущих проектах.

На сцену впервые вышел президент компании Майк Ибарра, а также глава Xbox Фил Спенсер, который недавно закрыл сделку Microsoft и Activision Blizzard.

Запись

Overwatch 2

Первым делом Blizzard анонсировала нового персонажа-танка Мауга, который по дизайну напоминает Мауи из «Моаны».

Героя, вооруженного двумя пулеметами, добавят в 8 сезоне — 5 декабря.

При этом опробовать персонажа можно раньше — на этих выходных и совершенно бесплатно.

А в 2024 году игроков ждут три новых героя, режим Clash, обновленные карты и переработанный соревновательный режим.

Diablo IV

Blizzard анонсировала первое дополнение для Diabo IV под названием Vessel of Hatred, которое выйдет в конце 2024 года — точной даты пока нет.

В нем появится совершенно новый класс, которого еще никогда не было в серии Diablo.

World of Warcraft Classic

Команда World of Warcraft объявила, что после Wrath of the Lich King Classic выйдет Cataclysm Classic.

И для анонса подготовили даже новый трейлер с ключевыми энкаунтерами аддона.

Разработчики пообещали, что в дополнении будет много изменений, которые внесли на основе отзывов игроков.

Ждем в первой половине 2024 года.

Вместе с этим Blizzard анонсировала «Сезон открытий» (или Season of Discovery) для World of Warcraft Classic.

Он стартует 30 ноября.

World of Warcraft: Worldsoul Saga

Крис Метцен, который вновь руководит вселенной Warcraft вышел на сцену и анонсировал… серию из трех дополнений под названием Worldsoul Saga.

World of Warcraft: War Within;

World of Warcraft: Midnight;

World of Warcraft: The Last Titan.

Метцен пообещал, команда WoW не облажается. И заодно отметил, что пришла пора вернуться домой.

Релиз состоится в 2024 году.