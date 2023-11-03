В 21:00 по МСК стартовала церемония открытия BlizzCon 2023, в рамках которой Blizzard сделала ряд анонсов и поделилась новостями о грядущих проектах.
На сцену впервые вышел президент компании Майк Ибарра, а также глава Xbox Фил Спенсер, который недавно закрыл сделку Microsoft и Activision Blizzard.
Запись
Overwatch 2
Первым делом Blizzard анонсировала нового персонажа-танка Мауга, который по дизайну напоминает Мауи из «Моаны».
Героя, вооруженного двумя пулеметами, добавят в 8 сезоне — 5 декабря.
При этом опробовать персонажа можно раньше — на этих выходных и совершенно бесплатно.
А в 2024 году игроков ждут три новых героя, режим Clash, обновленные карты и переработанный соревновательный режим.
Diablo IV
Blizzard анонсировала первое дополнение для Diabo IV под названием Vessel of Hatred, которое выйдет в конце 2024 года — точной даты пока нет.
В нем появится совершенно новый класс, которого еще никогда не было в серии Diablo.
World of Warcraft Classic
Команда World of Warcraft объявила, что после Wrath of the Lich King Classic выйдет Cataclysm Classic.
И для анонса подготовили даже новый трейлер с ключевыми энкаунтерами аддона.
Разработчики пообещали, что в дополнении будет много изменений, которые внесли на основе отзывов игроков.
Ждем в первой половине 2024 года.
Вместе с этим Blizzard анонсировала «Сезон открытий» (или Season of Discovery) для World of Warcraft Classic.
Он стартует 30 ноября.
World of Warcraft: Worldsoul Saga
Крис Метцен, который вновь руководит вселенной Warcraft вышел на сцену и анонсировал… серию из трех дополнений под названием Worldsoul Saga.
- World of Warcraft: War Within;
- World of Warcraft: Midnight;
- World of Warcraft: The Last Titan.
Метцен пообещал, команда WoW не облажается. И заодно отметил, что пришла пора вернуться домой.
Релиз состоится в 2024 году.
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