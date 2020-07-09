Док Браун, хоббит Сэм и императрица из «Бесконечной истории» снимут фэнтези в духе 80-х

В детстве актриса Тами Стронак сыграла императрицу в киносказке «Бесконечная история». Сейчас ей 47 лет, она по-прежнему любит фэнтези и ностальгирует по тем временам. А потому Стронак спродюсирует фэнтези-фильм «Парень и ведьма» (Man & Witch) и сыграет в нём одну из главных ролей. Её героиня — ведьма-отшельница, могущественная и загадочная. Она влюбляется в незадачливого козопаса и пытается помочь ему — снять с него проклятие, которое наложил злой колдун.
Создатели обещают, что получится ностальгическая комедия, отдающая дань фэнтези 80-х и одновременно деконструирующая типичные фэнтези-вселенные. Компанию Стронак составят две другие звезды кинофантастики 80-х — Кристофер Ллойд (Док Браун из «Назад в будущее») и Шон Эстин (конечно, больше всего он известен как хоббит Сэм, но снимался и в такой классике 80-х как «Балбесы»). Судя по всему, они и сыграют, соответствено, злого колдуна и простофилю-пастуха. Для пущей атмосферы 80-х планируют использовать марионеток, которых сделает студия Джима Хенсона («Тёмный кристалл»).
Единственный в команде, кто не выглядит выходцем из кино 80-х — это собственно режиссёр: на счету 37-летнего Роба Маргойлса пока нет крупных проектов. Дату премьеры пока не объявляют, но съёмки должны начаться уже осенью.
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