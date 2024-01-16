Дольф Лундгрен: ранняя версия «Аквамена 2» была лучше финальной

Дольф Лундгрен в одном из интервью рассказал, что кинотеатральная версия «Аквамена и потерянного царства» Джеймса Вана сильно отличается от ранней версии супергеройского блокбастера.
Изменения затронули в том числе его роль в фильме. Актер сыграл отца Меры, экранное время которой сократили из-за скандала вокруг Эмбер Херд.
По словам Лундгрена, оригинальный сценарий картины был великолепен, а оригинальная версия самой ленты — действительно хороша.
Поэтому я не видел никаких причин делать пересъемки или переписывать историю. Но в конечном итоге разочаровался не только я, но и другие зрители.
Сиквел «Аквамена» разгромили как критики, так и обычные зрители. Кроме того, фильм очень слабо показал себя в прокате.
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Редактор
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