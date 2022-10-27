Мультивселенная и поиски отца в трейлере российского НФ-сериала «Суперпозиция»

В сети появился первый трейлер российского фантастического сериала «Суперпозиция» — о путешествиях по другим вселенным.

Студент-физик и программист Алексей узнаёт о существовании параллельных миров. Оказывается, изучением этой Мультивселенной занимался его пропавший отец, и теперь у Алексея появился шанс его найти. В каждом мире существуют альтернативные версии каждого человека — вот только они не особо рады гостям. В путешествии Алексей натыкается на загадочный Офис, сотрудники которого борются с охотниками и Антидоком — безумным учёным, который решил подчинить себе все миры, а заодно пространство, время и жизнь. Антидок — одна из вариаций отца Алексея, которая желает ликвидировать все свои остальные версии.

Постер

Режиссером выступил Вадим Валиуллин («Зёма 3. Новогодний замес», «Кредит»), за производство отвечали «Ящер Пикчерез» и «Вселенная Кино» при поддержке ИРИ. Главные роли исполнили Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко и Марина Зудина.

Премьера — 10 ноября на Wink, ИВИ, Premier и Okko.