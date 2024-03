Джейк Джилленхол хотел бы сыграть Бэтмена

Джейк Джилленхол в одном из интервью рассказал, что хотел бы сыграть Бэтмена в перезапущенной киновселенной DC.

По словам актера, роли, которые исполняли другие актеры в прошлом, его немного пугают. Но Темный рыцарь — это классика. Поэтому для Джилленхола было бы честью сыграть его.

Актера на роль Бэтмена в новом фильме пока не выбрали. В его основу ляжет комикс The Brave and the Bold Гранта Моррисона, а режиссером выступит Энди Мускетти.

Сам Джейк уже претендовал на Темного рыцаря, но тогда вместо него выбрали Кристиана Бэйла.