Джеймс Мэнголд про «Болотную тварь»: это будет готический фильм ужасов

Джеймс Мэнголд, который выступит режиссером «Болотной твари» для первой главы киновселенной DC под названием «Боги и монстры», немного рассказал о своем видении картины.
По его словам, он рассматривает ленту в первую очередь как самостоятельную историю, а не франшизу.
Хотя я уверен, что DC рассматривает «Болотную тварь» как франшизу, для меня это простой, чистый, готический фильм ужасов про человека / монстра.
Также постановщик отметил, что испытывает смешанные чувства по поводу возращения Росомахи в «Дэдпуле 3».
Какая-то часть меня хочет, чтобы мы просто оставили в покое. Но новый «Росомаха» появился бы в любом случае. <…> Если из этой тряпки еще можно что-то выжать, то они обязательно это сделают.
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Редактор
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