Джеймс Мэнголд про «Болотную тварь»: это будет готический фильм ужасов

Джеймс Мэнголд, который выступит режиссером «Болотной твари» для первой главы киновселенной DC под названием «Боги и монстры», немного рассказал о своем видении картины.

По его словам, он рассматривает ленту в первую очередь как самостоятельную историю, а не франшизу.

Хотя я уверен, что DC рассматривает «Болотную тварь» как франшизу, для меня это простой, чистый, готический фильм ужасов про человека / монстра.

Также постановщик отметил, что испытывает смешанные чувства по поводу возращения Росомахи в «Дэдпуле 3».