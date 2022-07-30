Нейросети сгенерировали «последнее селфи на Земле»

Нейросети DALL-E 2 и Midjorney сгенерировали изображения по текстовому запросу «последнее селфи на Земле». Их опубликовал блогер robotoverloards в виде подборок, которые набрали несколько миллионов просмотров за несколько дней.
Картинки, которые напоминают сцены из постапокалиптического фильма ужасов, вышли на редкость пугающими. Это же отметили и многочисленные пользователи сети.
«Последние селфи на Земле» по версии ИИ
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Дмитрий Кинский | 02.12.2021
Мы сгенерировали свои варианты.
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