Нейросети сгенерировали «последнее селфи на Земле»

Нейросети DALL-E 2 и Midjorney сгенерировали изображения по текстовому запросу «последнее селфи на Земле». Их опубликовал блогер robotoverloards в виде подборок, которые набрали несколько миллионов просмотров за несколько дней.

Картинки, которые напоминают сцены из постапокалиптического фильма ужасов, вышли на редкость пугающими. Это же отметили и многочисленные пользователи сети.