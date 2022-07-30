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    Новости | Фан

    Нейросети сгенерировали «последнее селфи на Земле»

    30 июля 2022
    30.07.2022
    870
    0 минут на чтение
    "Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 10

    Нейросети DALL-E 2 и Midjorney сгенерировали изображения по текстовому запросу «последнее селфи на Земле». Их опубликовал блогер robotoverloards в виде подборок, которые набрали несколько миллионов просмотров за несколько дней.

    Картинки, которые напоминают сцены из постапокалиптического фильма ужасов, вышли на редкость пугающими. Это же отметили и многочисленные пользователи сети.

    «Последние селфи на Земле» по версии ИИ

    "Последнее селфи на Земле" в версии ИИ"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 2"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 3"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 4"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 5"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 1"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 6"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 7"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 8"Последнее селфи на Земле" в версии ИИ 9

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     Дмитрий Кинский |  02.12.2021

    Мы сгенерировали свои варианты.

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