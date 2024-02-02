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    Джим Керри вернется к роли Доктора Роботника в фильме «Соник в кино 3»

    2 февраля 2024
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    02.02.2024
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    Джим Керри вернется к роли Доктора Роботника в фильме «Соник в кино 3»

    Издание Variety рассказало, что Джим Керри вернется к роли Доктора Роботника в триквеле «Соника в кино».

    На то, что персонаж вернется, был намек еще в конце второй части. Однако сам актер в 2022 году говорил, что хочет завершить свою карьеру.

    «Соник в кино 2» — последний вышедший фильм с Джимом Керри. С тех пор он не снимался в новых картинах. Сделал актер исключение или решил повременить с пенсией, пока непонятно.

    За постановку третьей части вновь отвечает Джефф Фаулер, снявший первые два фильма. А главного героя снова озвучит Бен Шварц.

    Фильм выйдет 20 декабря 2024 года.

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