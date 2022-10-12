Джордж Мартин: «Дому дракону» нужно 4 сезона по 10 серий

Джордж Мартин в своем блоге опубликовал новую заметку, в которой поделился своими впечатлениями от приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

Писатель остался в восторге от последней вышедшей серии Lord of the Tides. А еще версия короля Визериса из сериала ему нравится даже больше, чем собственная.

Персонаж в сериале настолько могущественнее, трагичнее и глубже, чем моя собственная из «Пламя и кровь», что мне хочется вернуться назад, вырвать эти главы и переписать их.

Также Мартин пожаловался, что в современных сериалах слишком мало эпизодов. В идеале ему хотелось бы видеть в первом сезоне «Дома дракона» 13 серий. Но тогда, по его словам, была бы вероятность, что фанаты бы жаловались на слишком медленное повествование.

Как бы то ни было, я все еще рад, что у нас есть по 10 часов на каждый сезон, чтобы рассказать историю. <…> Нам потребуется четыре полных сезона по 10 серий в каждом, чтобы отдать должное Танцу драконов от начала до конца.

А прямо сейчас писатель полностью сосредоточен на «Ветрах зимы», которые так долго ждут его фанаты.