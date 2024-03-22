Эффект бабочки, Бриджертоны и песня Дэвида Боуи — полноценный трейлер 14 сезона «Доктора Кто»

На официальном YouTube-канале Disney+ появился полноценный трейлер 14 сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой в роли Пятнадцатого Доктора и Милли Гибсон в роли его спутницы, Руби Сандей.

Кроме песни Дэвида Боуи «Changes» (очевидно, намекающей на начало нового этапа истории сериала), в трейлере можно увидеть штаб-квартиру организации по борьбе с инопланетными угрозами U.N.I.T. и её главу Кейт Летбридж-Стюарт в исполнении Джеммы Редгрейв, а также бывшую спутницу Шестого Доктора Мелани Буш, которая уже появлялась в специальном эпизоде в прошлом году.

Судя по представленным отрывкам, Пятнадцатого и Руби занесёт в 1960-е годы, Британию эпохи Регентства (отсылка к шоу «Бриджертоны» прилагается) и эпоху динозавров. Напомним, что с этого сезона шоураннером сериала вновь стал Рассел Т. Дэвис, который возродил «Доктора Кто» в 2005 году.

Премьера первых двух серий 14 сезона состоится 11 мая.