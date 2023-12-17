«Доктор Кто: Смешок». Первый шаг в новую эпоху

В третьем и финальном юбилейном спецвыпуске «Доктора Кто» смех загадочной марионетки сводит человечество с ума, а Доктор играет с давним врагом в смертоносные игры.
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«Доктор Кто: Голубая даль». Злобные нейросети в космической пустоте
Парад заимствований, жуткие двойники и лиминальные пространства
Ещё до выхода серии было очевидно, что действие в ней будет стремительным и хаотичным — пожалуй, даже слишком. Автору Расселлу Т. Дэвису предстояло уместить в одной истории возвращение олдскульного злодея Небесного игрушечника, классической спутницы Мелани Буш, ЮНИТа и его главы Кейт Стюарт, сюжетную арку с изобретением телевидения, прощание с Четырнадцатым Доктором, расставание с Донной и её семьей и представление публике нового, Пятнадцатого Доктора в исполнении Шути Гатвы. Давайте посмотрим, как Расселлу удалось раскрыть каждый из этих элементов.
В роли Игрушечника Нил Патрик Харрис определённо блистает. Ему не впервой играть эксцентричных персонажей, которые меняют образы (например, графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: Тридцать три несчастья»). К таким персонажам у него явно есть склонность. Нилу удаётся и подурачиться в кадре, и потанцевать, и покрасоваться в разных нарядах, и нагнать жути, когда это необходимо. Линия Игрушечника вышла яркой и увлекательной — от музыкального номера под Spice Girls до жутких говорящих кукол-марионеток.
Обидно только, что действительно увлекательных испытаний с его участием маловато, да и разбираются со злодеем довольно быстро. Доктор одолевает его в игре в мяч, и Игрушечник покорно складывается в коробочку, напоследок пригрозив некими легионами, которые уже наступают. Впрочем, Дэвис частенько пишет истории о том, как Доктор побеждает противника ловкостью и удачным броском. Но учитывая, насколько богат потенциал сюжетов об «играх не на жизнь, а на смерть» («Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье» тому доказательство) — досадно, что задачи в серии не получились достаточно интеллектуальными и интересными.
Угроза, порождённая Игрушечником, тоже занимательна психологическим потенциалом. Он внушил людям на Земле, что они всегда и во всем правы. Это ожидаемо привело к хаосу — тайные страхи и подозрения человечества вырвались на поверхность, не сдерживаемые рациональностью, здравым смыслом и внешним контролем. Хорошим примером стала Кейт Стюарт — обычно само воплощение самообладания и разумности, под влиянием Игрушечника она впала в буйство. Приятно, что актрисе Джемме Редгрейв наконец-то было что сыграть — такая возможность ей выпадает нечасто.
Злодей объяснил свой поступок любопытным образом. Якобы люди современности увлечены тем, что спорят в интернете и отменяют всех подряд. Он преподнёс им «дар» — ощущение безоговорочной правоты — чтобы человечество побеждало в «играх», которые так любит. В этом можно усмотреть социальный посыл на тему культуры отмены и зависимости от девайсов — Игрушечнику удаётся реализовать свой замысел благодаря всеобщей одержимости «экранами». Все поддаются его воздействию, потому что у каждого внутри есть благодатная почва. Доктор и сам успевает прочесть людям лекцию о том, что они всегда друг друга успешно ненавидели без посторонней помощи. Вторую серию подряд Расселл Т. Дэвис поднимает тему людской злобы и того, как она заразительна.
В серии хватило места и для излюбленной дэвисовской сатиры на тему равнодушных политиков, а ярое нежелание людей носить защитные браслеты — явный намёк на антипрививочников. Сюжет о безусловной вере в свою правоту интересен как социальный комментарий, и потому немного жаль, что из него не выжали больше, — довольно быстро фокус сместился на самого Игрушечника, а проблема решилась за кадром. Вероятно, дело в ограниченном времени — эпизод не резиновый, а рассказать нужно много.
Зрителям наконец представился шанс увидеть новую штаб-квартиру ЮНИТа, которая внушительностью может потягаться с башней Старка из киновселенной Марвел. Похоже, после сокращения бюджета, роспуска и реорганизации подразделение по изучению инопланетных угроз вернулось с шиком и планирует задержаться надолго. Слухи о спин-оффе про ЮНИТ до сих пор не подтвердились, но надежду терять пока рано. Если сериал всё же увидит свет, в нём определённо будет весело — ведь помимо Кейт и уже знакомой по первому спецвыпуску Ширли Энн Бингем там, похоже, работает сама Донна Ноубл. А с ней и Мелани Буш, спутница Шестого и Седьмого Докторов олдскула.
В ЮНИТе Доктор и встречает Мел — впервые со времен классического сериала. Она играет важную роль в происходящем, но всё равно складывается впечатление, что её мало. Зато между персонажами чувствуется теплота и радость от встречи, которой ощутимо недоставало в «Силе Доктора» с Тиган и Эйс. Их возвращение было долгожданным, но неожиданная отчуждённость Доктора и невысказанный негатив сильно его омрачил. А ещё Мел наконец-то дали вдоволь покодить — эта программистка за всё время в сериале ещё ни разу не подходила к компьютеру.
Что касается семьи Донны, зрителям довелось снова увидеть и её супруга, и дочь, и мать — только дедушка Уилф, увы, промелькнул лишь в самом начале. Как уже говорилось, исполнитель роли Уилфреда Мотта Бернард Криббинс скончался прошлым летом, и снять с ним успели только одну сцену — так что сценарист вынужден был быстро вывести его из сюжета. Но во вселенной «Доктора Кто» Уилф продолжает жить, и в конце истории нам напоминают об этом.
Арка Донны тоже закончилась вполне благополучно — хотя червячок сомнений продолжал грызть зрителя до последнего, ведь опасность еще не миновала. Дэвис вполне мог прикончить одну из самых популярных спутниц драмы ради — хотя, конечно, это было бы крайне мрачно и не очень юбилейно. Но концовка «Смешка» — безусловный хеппи-энд для всех — и второстепенных персонажей, и самого Доктора. Для него — даже дважды.
И здесь мы переходим к самому важному событию юбилея — оно может значить очень много и одновременно почти ничего. Речь, конечно, о бигенерации — регенерации Четырнадцатого, в результате которой он раздвоился на самого себя и Пятнадцатого в исполнении Шути Гатвы. Уставший от жизни Четырнадцатый получил возможность отдохнуть и провести жизнь с семейством Донны, а Пятнадцатый отправился в путешествие. Но это ещё не всё: по мановению волшебной палочки — или большого молотка — Доктор Дэвида Теннанта получил собственную ТАРДИС и теперь тоже может перемещаться в пространстве-времени.
Уже не в первый раз Дэвис делает из Теннанта клона и оставляет его спутнице — ещё в финале четвёртого сезона он хотел дать метакризисному двойнику Десятого ТАРДИС, но эта сцена так и не попала в сериал. Теперь идея находит воплощение, и концовка получается почти сказочной, даже приторной — Теннанту в очередной раз не пришлось уходить, но это никак не помешало пришествию Гатвы.
Можно ли было предугадать подобное? Скорее нет. А вот узнать заранее можно — в Сети долго гуляли сливы с описанием этого твиста. Хороший пример того, что порой спойлеры бывают полезными — для того, чтобы заранее подготовиться к радикальному сюжетному повороту и успеть смириться с ним. Всем, кто знал правду, оставалось надеяться, что в контексте серии случившееся будет выглядеть логично. Не сказать, что объяснение вышло стопроцентно удовлетворительным, — до сих пор не очевидно, почему без такого нельзя было обойтись. А ещё неясно, к чему это приведёт: то ли Четырнадцатый посидит годик-другой с Донной, отдохнёт, оправится от выгорания и дорегенерирует в Пятнадцатого, то ли навсегда останется собой. В пользу первого варианта говорят некоторые реплики серии, в пользу второго — закадровый комментарий автора.
Очевидный плюс такого решения — конечно, Шути Гатва, получивший возможность сразу же взять на себя инициативу и показаться перед зрителем во всей красе. Похоже, инициативы ему отдали даже слишком много — кажется, что яркий и энергичный Шути затмевает Теннанта в некоторых сценах. А ведь чтобы сделать это, надо ещё постараться — видимо, сценарист сознательно прописал Четырнадцатого усталым, выгоревшим и растерянным, а Пятнадцатого — свежим, уверенным и полным сил. При желании в этом можно усмотреть намёк на состояние сериала к моменту прихода Расселла Т. Дэвиса — и на то, к чему он хочет сериал привести.
Вероятно, именно в этом и заключается подлинная юбилейность истории, истинный подарок, который новый шоураннер хочет вручить сериалу на день рождения, — возможность отдохнуть и сделать шаг к новой жизни. Даже нумерация сезонов была официально сброшена — следующий станет первым, а не четырнадцатым. Яркий и бодрый Доктор, который способен обаять зрителя с первого взгляда, может стать глотком свежего воздуха, приносящим сериалу желанное новое начало. 25 декабря выйдет первая серия с Шути Гатвой в роли Доктора — и мы узнаем, насколько близок Дэвис к решению своей задачи.
Юбилейность трёх спецвыпусков не ограничивается только разделением жизни Доктора и самого сериала на старую и новую. Помимо возвращения Теннанта и Тейт, семейства Донны, Мелани Буш, Кейт Стюарт, Игрушечника и мипа из комиксов мы получили ворох отсылок — и к спутницам эры Моффата, и к событиям олдскула, и к ньюскульным сериям. Даже Мастеру досталось упоминание — в сцене, которая очень напоминает концовку третьего сезона, нам намекнули на его возвращение.
Расселл Т. Дэвис воздал должное прошлому сериала, насколько посчитал нужным, хотя с масштабом «Дня Доктора» это вряд ли может сравниться. Но зато он подарил своим персонажам счастливую концовку истории, которая, казалось, и так была завершена. В прошлый раз речь шла об исходе Войны времени, который Стивен Моффат перевернул с ног на голову. Теперь — о Докторе Теннанта и его спутнице Донне. Если бы не цепочка обстоятельств, приведшая к возвращению Дэвиса, Теннанта и Тейт в сериал, эта история могла так и остаться печальной. Донна так и не вернула бы память и до конца своих дней не подозревала бы о важных событиях собственной биографии и необычной природе. Десятый однажды уже ушёл, получив в виде награды лишь возможность увидеть спутников и ещё раз им помочь. И только теперь его судьба ощущается справедливой — после долгих лет, проведённых в бесконечных бегах, Доктор Теннанта, который всегда уходил, никогда этого не желая, наконец получил возможность остаться.
Справедливо ли, что на юбилей сериала именно он оказался в фокусе внимания — учитывая, что не Теннантом единым жив «Доктор Кто»? Возможно, и нет. Как ни парадоксально, прошлогодний спецвыпуск «Сила Доктора», выпущенный в честь столетия «Би-би-си», ощущается более праздничным, чем эти три эпизода. Но несмотря на поспешность действия, несвязанность между собой и не слишком захватывающие концовки, их все было приятно смотреть. Они дают ответы на некоторые вопросы, раскрывают ранее не раскрытую драму. В них ощущается душа, свойственная сценариям Дэвиса, ощущается жизнь, глубина и домашний уют.
И вместе с тем чувствуется надежда, что сериал, отдохнув и в очередной раз обновившись, обретёт в Пятнадцатом новую жизнь. В спецвыпусках многое связано с прошлым Доктора, но будущему автор тоже уделил время — например, в сцене с Мастером, в упоминании загадочного «босса», в рассказе о некоем существе столь устрашающем, что даже сам Игрушечник не пожелал с ним играть. Это всё вполне может стать сюжетными элементами грядущего сезона. А выйдет он уже в следующем году — ведь благодаря обновлениям история продолжается.
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