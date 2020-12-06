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    #Netflix #Ближний Восток #мистика #обзор сериала

    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!)

    6 декабря 2020
    Ирина Нечаева
    06.12.2020
    12711
    3 минуты на чтение
    #Netflix #Ближний Восток #мистика #обзор сериала
    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!) 3

    Рефаат Исмаил — гематолог и самый неудачливый человек в Каире конца 1960-х. Кофе таинственным образом проливается ему на документы, люстры падают на пол, в любой еде попадается ненавистный кардамон, скоро придется жениться по сговору на троюродной сестре — как раз тогда, когда в Египет приезжает любовь всей жизни… А еще Рефаат видит призраков. Одного призрака, точнее.

    Paranormal

    Жанр: ближневосточный ретро-хоррор
    Шоураннер: Амр Салама
    В ролях: Ахмед Амин, Разан Джаммаль, Айя Самаха
    Премьерный показ: 5 ноября 2020, Netflix
    Продолжительность: 6 серий по 45–55 минут
    Похоже на: «Джинн» (2019) • «Сверхъестественное» (2005–2020)

    Netflix уверенно захватывает мир: на сервисе давно выходят далеко не только американские сериалы. Израиль, Индия, Корея, Россия, Бразилия, Испания… Пришло время и Ближнего Востока: год назад вышел иорданский сериал «Джинн», а теперь — египетские ужасы. Поднимите руки, кто сразу подумал про богатую традицию «Мумий»? Садитесь, два. Египет XX века собственной древностью интересовался мало, а вот стать частью европейской цивилизации очень даже хотел.

    «Паранормальные явления» основаны на серии египетских ужастиков, написанной Ахмедом Халедом Тауфиком (кстати, он же перевёл «Бойцовский клуб» на арабский язык). В серии больше восьми десятков книг, каждая из которых рассказывает о встрече Рефаата с каким-нибудь монстром или демоном из любого уголка мировой культуры, от суккуба до чудовища Франкенштейна. И первый сезон сериала выстроен точно так же: по встрече с паранормальным на серию, плюс сквозной сюжет. Сюжетик. Ожившая мумия и проклятье фараона тоже будут.

    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!)

    Несмотря на разнообразие монстров, как приключенческий хоррор сериал откровенно слабоват. Сюжеты серий кажутся скомканными и смазанными, злые силы выглядят безобидными и послушно гибнут в нужный момент, пугающие образы не пугают, и страшнее всего оказываются редкие скримеры. Да еще и бюджет на компьютерную графику очень невелик, из-за чего чудовища выглядят немногим лучше, чем в аутентичных ужастиках 1960-х.

    Первые три серии (а это половина сезона!) оказываются скорее экспозицией, а с четвертой события начинают развиваться, наоборот, слишком быстро. Спасают «Паранормальные явления» каирский колорит (старинные особняки, неоновые вывески, трущобы, сигареты «Нефертити» и война с Израилем), герои, отношения между ними и неизбежная при такой жизни мрачная ирония. 

    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!) 1

    Рефаат Исмаил в исполнении Ахмеда Амина — главная находка сериала. Усталый, нелепый, сильно лысеющий ученый постоянно курит, про себя радуется, читая некрологи (людей наконец-то стало поменьше!), и ко всему на свете, от нежеланной женитьбы до постоянного появления девочки-призрака, относится с сарказмом. Ни во что сверхъестественное он не верит, а призрака предпочитает просто игнорировать или объяснять «игрой ума». Он страшно устал, вечно всем недоволен и спасать мир вовсе не собирается. Тем смешнее смотреть, как после напряженного рабочего дня и ссоры со старшей сестрой измученному интеллигенту приходится бороться с очередным древним злом.

    Основной конфликт сериала при этом вертится вовсе не вокруг гигантских плотоядных обезьян или вероятной встречи с самим дьяволом. Нелепый и неуклюжий любовный треугольник (в который герой угодил исключительно из-за собственной мягкотелости) гораздо важнее. Семья и традиции заставляют Рефаата жениться на совсем юной девушке Ховайде, но сам он любит и вечно будет любить свою однокурсницу Мэгги, которая как раз случайно прилетела в Египет из Шотландии. Развеяться после развода.

    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!) 2

    В результате Мэгги становится его напарницей во всех паранормальных приключениях, и вдвоем они очень напоминают незабвенных Малдера и Скалли. Только здесь роль скептика играет мужчина, а женщина, напротив, способна принять происходящее в полной мере. Но при этом непосредственно побеждает монстров все-таки Рефаат, порой сам того не замечая. Порой парочку сопровождают и другие колоритные персонажи вроде никогда не умолкающего фанатичного египтолога-любителя.

    В целом все это совсем не похоже на восточную сказку или классический хоррор, но зато очень похоже на экранизацию комикса. Не идеального сюжетно, но зато с очень интересными персонажами.

    То ли мистический триллер, то ли мелодрама, то ли классическая история о маленьком человеке, попавшем в необычные обстоятельства. Смотрится легко, хоть и сумбурно, поначалу захватывает не очень, но ко второй половине становится интереснее. Правда, наблюдать за сложными отношениями героев, заодно любуясь ретро-Каиром, и посмеиваться над «законами Рефаата», дополняющими законы Мёрфи, гораздо занимательнее, чем бояться потусторонних существ.

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    Ирина Нечаева
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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