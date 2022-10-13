«Эксмо» запустило раздачу электронных книг — акция приурочена ко Дню психического здоровья

В честь Дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, «Эксмо» запустило раздачу электронных книг. Издательство отмечает, что с ними читатель «научится противостоять страху, найдёт вдохновляющие примеры из жизни и освоит стабилизирующие практики».

Книги из списка:

«Куриный бульон для души: 101 вдохновляющая история о сильных людях и удивительных судьбах» Эми Ньюмарк

«Страх ничего не решает» Моники Берг

«12 шагов к состраданию» Карен Армстронг

«Йога. 7 духовных законов. Как исцелить свое тело, разум и дух» Дипака Чопры и Дэвида Саймона

«Ты будешь мне стеной» Марианы Запаты

Чтобы получить книги, нужно подписаться на рассылку. Она также даст промокод 15% на покупки других книг.

Акция действует до 23 октября.