«Если сойдешь с пути, то кем ты станешь?» — кинематографический трейлер Ghost of Tsushima

Sony по традиции выпустила небольшой кинематографический трейлер Ghost of Tsushima от Sucker Punch, в котором главный герой отбрасывает самурайские традиции.

По сюжету Дзин Сакай должен остановить монгольских захватчиков, чтобы спасти земли Цусимы и свой народ.

Эмбарго на рецензии спадет 14 июля в 17:00 по московскому времени — всего за три дня до релиза. В сравнении с The Last of Us: Part II Sony осторожничает.

Ghost of Tsushima выйдет 17 июля только на PS4.

Трейлер в оригинале

Трейлер на русском