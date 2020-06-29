«Если сойдешь с пути, то кем ты станешь?» — кинематографический трейлер Ghost of Tsushima

Sony по традиции выпустила небольшой кинематографический трейлер Ghost of Tsushima от Sucker Punch, в котором главный герой отбрасывает самурайские традиции.
По сюжету Дзин Сакай должен остановить монгольских захватчиков, чтобы спасти земли Цусимы и свой народ.
Эмбарго на рецензии спадет 14 июля в 17:00 по московскому времени — всего за три дня до релиза. В сравнении с The Last of Us: Part II Sony осторожничает.
Ghost of Tsushima выйдет 17 июля только на PS4.
Трейлер в оригинале
Трейлер на русском
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