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    «Это головоломка»: первый тизер ремейка «Восставший из ада» с женщиной-Пинхедом

    20 сентября 2022
    20.09.2022
    614
    1 минута на чтение

    Hulu выпустил первый тизер хоррора «Восставший из ада» (Hellraiser) — новой версии знаменитого фильма ужасов. За ремейк отвечает режиссёр Дэвид Брукнер («Ритуал», «З/Л/О», «Дом на другой стороне»).

    Видео знакомит нас с главными героями и демонстрирует обновлённый дизайн шкатулки. И, конечно, новый образ сенобитов:

    Постер

    «Это головоломка»: первый тизер ремейка «Восставший из Ада» с женщиной-Пинхедом 1

    В новой картине роль Пинхеда исполнила Джейми Клейтон («Розуэлл, Нью-Мексико», «Снеговик»).

    Оригинальный «Восставший из ада» вышел в 1987 году. Его снял писатель Клайв Баркер по своей же одноимённой повести. При бюджете в миллиона долларов картина собрала в США 14 миллионов. Фильм быстро завоевал культовый статус, породил множество продолжений, а образ Пинхеда стал одним из самых узнаваемых среди персонажей ужастиков.

    Премьера ремейка на Hulu 7 октября.

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