«Это головоломка»: первый тизер ремейка «Восставший из ада» с женщиной-Пинхедом

Hulu выпустил первый тизер хоррора «Восставший из ада» (Hellraiser) — новой версии знаменитого фильма ужасов. За ремейк отвечает режиссёр Дэвид Брукнер («Ритуал», «З/Л/О», «Дом на другой стороне»).

Видео знакомит нас с главными героями и демонстрирует обновлённый дизайн шкатулки. И, конечно, новый образ сенобитов:

Постер

В новой картине роль Пинхеда исполнила Джейми Клейтон («Розуэлл, Нью-Мексико», «Снеговик»).

Оригинальный «Восставший из ада» вышел в 1987 году. Его снял писатель Клайв Баркер по своей же одноимённой повести. При бюджете в миллиона долларов картина собрала в США 14 миллионов. Фильм быстро завоевал культовый статус, породил множество продолжений, а образ Пинхеда стал одним из самых узнаваемых среди персонажей ужастиков.

Премьера ремейка на Hulu 7 октября.