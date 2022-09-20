«Это головоломка»: первый тизер ремейка «Восставший из ада» с женщиной-Пинхедом

Hulu выпустил первый тизер хоррора «Восставший из ада» (Hellraiser) — новой версии знаменитого фильма ужасов. За ремейк отвечает режиссёр Дэвид Брукнер («Ритуал», «З/Л/О», «Дом на другой стороне»).
Видео знакомит нас с главными героями и демонстрирует обновлённый дизайн шкатулки. И, конечно, новый образ сенобитов:
Постер
В новой картине роль Пинхеда исполнила Джейми Клейтон («Розуэлл, Нью-Мексико», «Снеговик»).
Оригинальный «Восставший из ада» вышел в 1987 году. Его снял писатель Клайв Баркер по своей же одноимённой повести. При бюджете в миллиона долларов картина собрала в США 14 миллионов. Фильм быстро завоевал культовый статус, породил множество продолжений, а образ Пинхеда стал одним из самых узнаваемых среди персонажей ужастиков.
Премьера ремейка на Hulu 7 октября.
-
Рекомендуем
«Убить дракона»: сказка, вновь злободневная как никогда
«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
Средневековая кухня. Что ели в эпоху рыцарей, спорыньи и чумы
Другие галактики: виды, столкновения и поразительные фотографии
Защита Земли от астероидов. Как предотвратить Армагеддон?
-
Наши комиксы
Комикс: День мёртвыхМексиканцы не ожидали такого праздника...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.