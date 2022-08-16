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    Новости

    Эзра Миллер извинился за своё поведение и рассказал, что обратился за помощью

    16 августа 2022
    16.08.2022
    1226
    0 минут на чтение
    Эзра Миллер извинился за своё поведение и рассказал, что обратился за помощью

    Актёр Эзра Миллер («Фантастические твари», «Флэш»), который уже несколько месяцев не вылазит из скандалов, впервые публично извинился за своё поведение. В СМИ его заявление отправил представитель, в нём актёр также добавил, что обратился за помощью в связи с «серьёзными психическими проблемами».

    Пережив особо сложное время, я понимаю, что страдаю от серьёзных психических проблем со здоровьем, из-за чего обратился за помощью. Хочу принести извинения всем, кого я потревожил или задел своим поведением в прошлом. Я намерен сделать всё необходимое, чтобы вернуться в привычное состояние, безопасный и продуктивный этап моей жизни.

    Из-за скандальных действий артиста Warner Bros. начала разрабатывать несколько сценариев выпуска «Флэша» — один из них подразумевал, что дорогой супергеройский блокбастер попросту отменят.

    Сценаристка Кэролайн Кван рассказала, что Warner Bros. отменила сериал в киновселенной DC, поскольку он был связан с Флэшем в исполнении Эзры Миллера.

    За последние несколько месяцев актёра задержали за дебош и обвинили в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним подросткам.

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