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    Новости

    Warner Bros. Discovery отменит «Флэша» только в самом крайнем случае

    12 августа 2022
    12.08.2022
    230
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    Warner Bros. Discovery отменит «Флэша» только в самом крайнем случае

    По данным The Hollywood Reporter, судьба «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли, который продолжает попадать в скандалы и заголовки газет за свое противоречивое поведение, пока не определена.

    Напомним, буквально в понедельник актера обвинили в краже со взломом. А в среду органы опеки Вермонта занялись поисками женщины и троих ее детей, которые якобы проживали на ферме у Миллера.

    Сейчас Warner Bros. Discovery рассматривает три возможных сценария дальнейшего развития событий:

    • Миллер возвращается домой на свою ферму, обращается за профессиональной помощью, дает интервью, в котором объясняет свое поведение, и ограниченно участвует в рекламной кампании ленты. Фильм выпускают, как и было запланировано;
    • Если Эзра не обратится к специалистам, то его отстраняют от рекламы, снимают с роли Барри Аллена, но фильм все равно выпускают;
    • Если ситуация вокруг актера будет ухудшаться, от фильма с бюджетом в 200 миллионов долларов откажутся совсем.

    О пересъемках блокбастера компания даже не думает, потому что в него уже вложили много денег, а Эзра Миллер присутствует почти в каждой сцене, так что это было бы слишком дорого для одного проекта.

    Премьера должна состояться 23 июня 2023 года.

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