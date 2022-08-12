Warner Bros. Discovery отменит «Флэша» только в самом крайнем случае

По данным The Hollywood Reporter, судьба «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли, который продолжает попадать в скандалы и заголовки газет за свое противоречивое поведение, пока не определена.

Напомним, буквально в понедельник актера обвинили в краже со взломом. А в среду органы опеки Вермонта занялись поисками женщины и троих ее детей, которые якобы проживали на ферме у Миллера.

Сейчас Warner Bros. Discovery рассматривает три возможных сценария дальнейшего развития событий:

Миллер возвращается домой на свою ферму, обращается за профессиональной помощью, дает интервью, в котором объясняет свое поведение, и ограниченно участвует в рекламной кампании ленты. Фильм выпускают, как и было запланировано;

Если Эзра не обратится к специалистам, то его отстраняют от рекламы, снимают с роли Барри Аллена, но фильм все равно выпускают;

Если ситуация вокруг актера будет ухудшаться, от фильма с бюджетом в 200 миллионов долларов откажутся совсем.

О пересъемках блокбастера компания даже не думает, потому что в него уже вложили много денег, а Эзра Миллер присутствует почти в каждой сцене, так что это было бы слишком дорого для одного проекта.

Премьера должна состояться 23 июня 2023 года.