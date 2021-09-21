Фанаты делают ремейк Dune 2 — его уже можно бесплатно скачать

Группа энтузиастов работает над фанатским ремейком стратегии в реальном времени Dune 2, вышедшей в 1992 году, с подзаголовком The Maker.
Игру воссоздают с нуля на основе исходного года. Главная задача разработчиков — осовременить ее в плане управления и возможностей.
Однако модели и текстуры фанаты менять не собираются, их разве что адаптируют к актуальным разрешениям.
Сейчас любой желающий может бесплатно скачать Dune 2: The Maker версии 0.6.0.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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