Фанаты делают ремейк Dune 2 — его уже можно бесплатно скачать

Группа энтузиастов работает над фанатским ремейком стратегии в реальном времени Dune 2, вышедшей в 1992 году, с подзаголовком The Maker.

Игру воссоздают с нуля на основе исходного года. Главная задача разработчиков — осовременить ее в плане управления и возможностей.

Однако модели и текстуры фанаты менять не собираются, их разве что адаптируют к актуальным разрешениям.

Сейчас любой желающий может бесплатно скачать Dune 2: The Maker версии 0.6.0.