Фанаты Зака Снайдера требуют «воскресить» его киновселенную DC

25 марта пользователи твиттера запустили хэштег #RestoreTheSnyderVerse с требованием дать киновселенной Зака Снайдера второй шанс.

К моменту публикации набралось около 1,5 миллиона постов на эту тему. Многие фанаты хотят увидеть не только продолжение «Лиги справедливости»: в числе пожеланий отмененный сольник про Бэтмена с Беном Аффлеком и сиквел «Человека из стали» с Генри Кавиллом.

Warner Bros. пока никак не отреагировала на эту акцию. Окажет ли она какое-либо влияние на судьбу киновселенной, тоже под вопросом.

Ранее Зак Снайдер говорил, что WB не заинтересована в сотрудничестве с ним для работы над другими фильмами. Да и сам он больше не горит желанием снимать кинокомиксы.