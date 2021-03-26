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    Новости

    Фанаты Зака Снайдера требуют «воскресить» его киновселенную DC

    26 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    26.03.2021
    178
    0 минут на чтение
    Фанаты Зака Снайдера требуют воскресить его киновселенную DC

    25 марта пользователи твиттера запустили хэштег #RestoreTheSnyderVerse с требованием дать киновселенной Зака Снайдера второй шанс.

    К моменту публикации набралось около 1,5 миллиона постов на эту тему. Многие фанаты хотят увидеть не только продолжение «Лиги справедливости»: в числе пожеланий отмененный сольник про Бэтмена с Беном Аффлеком и сиквел «Человека из стали» с Генри Кавиллом.

    Warner Bros. пока никак не отреагировала на эту акцию. Окажет ли она какое-либо влияние на судьбу киновселенной, тоже под вопросом.

    Ранее Зак Снайдер говорил, что WB не заинтересована в сотрудничестве с ним для работы над другими фильмами. Да и сам он больше не горит желанием снимать кинокомиксы.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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