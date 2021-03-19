Зак Снайдер больше не горит желанием снимать кинокомиксы

Зак Снайдер в большом интервью Deadline рассказал, что в ближайшем будущем он вряд ли возьмется за еще один фильм во вселенной DC.

Если честно, Warner Bros. не проявляла интереса к работе со мной над другими фильмами. И это абсолютно нормально. Я понимаю такой подход.

При всей любви к комиксам постановщик больше не хочет работать над супергеройскими блокбастерами.

Я просто наслаждаюсь своей работой и фильмом, который мы только что закончили. Я бы сказал, что у меня нет особого желания снимать еще одну картину по комиксам.

Режиссер отметил, что сейчас вовсю сотрудничает с Netflix. Недавно он снял для онлайн-кинотеатра «Армию мертвецов». А сейчас он пишет еще один фильм для стриминговой платформы, а также занимается двумя мультсериалами и приквелом зомби-экшена на немецком языке.