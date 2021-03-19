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    Зак Снайдер больше не горит желанием снимать кинокомиксы

    19 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    19.03.2021
    295
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер не горит желанием снимать другие кинокомиксы

    Зак Снайдер в большом интервью Deadline рассказал, что в ближайшем будущем он вряд ли возьмется за еще один фильм во вселенной DC.

    Если честно, Warner Bros. не проявляла интереса к работе со мной над другими фильмами. И это абсолютно нормально. Я понимаю такой подход.

    При всей любви к комиксам постановщик больше не хочет работать над супергеройскими блокбастерами.

    Я просто наслаждаюсь своей работой и фильмом, который мы только что закончили. Я бы сказал, что у меня нет особого желания снимать еще одну картину по комиксам.

    Режиссер отметил, что сейчас вовсю сотрудничает с Netflix. Недавно он снял для онлайн-кинотеатра «Армию мертвецов». А сейчас он пишет еще один фильм для стриминговой платформы, а также занимается двумя мультсериалами и приквелом зомби-экшена на немецком языке.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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