Слоу-моушн в «Лиге справедливости» Зака Снайдера занимает 24 минуты

Журналисты IGN пересмотрели режиссерскую версию «Лиги справедливости» и выяснили, что слоу-моушн занимает примерно 10% от всего фильма.
Если быть конкретнее, 24 минуты и 7 секунд. При этом хронометраж всей картины без титров составляет 3 часа 53 минуты 7 секунд.
Узнать, сколько бы длился супергеройский блокбастер без эффекта замедленного действия у IGN не получилось, так как его скорость варьируется от сцены к сцене.
Напомним, одна из главных претензий критиков к «Снайдеркату» заключалась как раз в обильном количестве слоу-мо в фильме.
Читайте также
«Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона
Дмитрий Кинский | 17.03.2021
Новая версия получилась лучше старой, но и в ней хватает недостатков.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.