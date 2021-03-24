Слоу-моушн в «Лиге справедливости» Зака Снайдера занимает 24 минуты

Журналисты IGN пересмотрели режиссерскую версию «Лиги справедливости» и выяснили, что слоу-моушн занимает примерно 10% от всего фильма.

Если быть конкретнее, 24 минуты и 7 секунд. При этом хронометраж всей картины без титров составляет 3 часа 53 минуты 7 секунд.

Узнать, сколько бы длился супергеройский блокбастер без эффекта замедленного действия у IGN не получилось, так как его скорость варьируется от сцены к сцене.

Напомним, одна из главных претензий критиков к «Снайдеркату» заключалась как раз в обильном количестве слоу-мо в фильме.