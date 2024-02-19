Фильм «Мастер и Маргарита» собрал больше, чем оригинальный «Последний богатырь»

Новая киноадаптация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова за четыре недели собрала в российском прокате 1,7 миллиарда рублей.
Прямо сейчас фильм входит в топ-11 самых прибыльных отечественных картин. Ему даже удалось обойти первую часть «Последнего богатыря».
При этом бюджет ленты оценивается в 1,2 миллиарда рублей — и это без учета затрат на маркетинг.
Напомним, Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»).
Постановкой занимался Михаил Локшин, известный по «Серебряным конькам». Сценарий фильма написал Роман Кантор.
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