Глава The CW раскрыл настоящую причину закрытия сериала «Супермен и Лоис»

Президент канала The CW Брэд Шварц в одном из интервью раскрыл настоящую причину закрытия сериала «Супермен и Лоис».

Напомним, отмена проекта стала для многих сюрпризом, потому что шоу было довольно популярным.

Это решение приняла Warner Bros., которая не хотела, чтобы грядущий «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна конкурировала с шоу про того же персонажа.

Они не хотят, чтобы на рынке был конкурирующий продукт про Супермена.

В начале 2023 года творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганна пообещал, что «Супермен и Лоис» будет продолжаться какое-то время.

С тех пор вышел третий сезон. И впереди фанатов ждет еще четвертый, который станет для шоу заключительным.