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    Глава The CW раскрыл настоящую причину закрытия сериала «Супермен и Лоис»

    19 февраля 2024
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    19.02.2024
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    Глава The CW раскрыл настоящую причину закрытия сериала «Супермен и Лоис»

    Президент канала The CW Брэд Шварц в одном из интервью раскрыл настоящую причину закрытия сериала «Супермен и Лоис».

    Напомним, отмена проекта стала для многих сюрпризом, потому что шоу было довольно популярным.

    Это решение приняла Warner Bros., которая не хотела, чтобы грядущий «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна конкурировала с шоу про того же персонажа.

    Они не хотят, чтобы на рынке был конкурирующий продукт про Супермена.

    В начале 2023 года творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганна пообещал, что «Супермен и Лоис» будет продолжаться какое-то время.

    С тех пор вышел третий сезон. И впереди фанатов ждет еще четвертый, который станет для шоу заключительным.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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