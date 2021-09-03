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    Новости

    Ханс Циммер выпустил 9 расширенных треков из «Дюны» — не зря его музыку так хвалили!

    3 сентября 2021
    03.09.2021
    558
    0 минут на чтение
    Ханс Циммер выпустил 9 расширенных треков из «Дюны» — не зря его музыку так хвалили!

    WaterTower Music опубликовала в музыкальных стриминговых сервисах The Dune Sketchbook Ханса Циммера, приуроченный к венецианской премьере «Дюны» Дени Вильнева.

    В пластинку вошли расширенные версии некоторых эмбиент-треков из саундтрека картины. Есть даже несколько композиций длиной в 15-18 минут.

    Оригинальный саундтрек «Дюны» выйдет 17 сентября, а 22 октября — альбом к артбуку The Art and Soul of Dune тоже за авторством Ханса Циммера.

     

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