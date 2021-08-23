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    Новости

    Дени Вильнев не хочет выпускать режиссерскую версию «Дюны»

    23 августа 2021
    23.08.2021
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    Дени Вильнев в интервью издания La Presse признался, что не собирается выпускать расширенную версию экранизации «Дюны», хотя отснятый материал это позволяет.

    По его словам, фильм, который покажут в кинотеатрах, — его финальное видение.

    Если бы мы с Джо Уокером хотели, то могли бы сделать фильм диной в несколько часов, потому что у нас хватает отснятого материала. Но фильм, который выйдет в кинотеатрах, будет финальной версией. Я не делаю режиссерские версии своих фильмов.

    При этом Джейсон Момоа, исполняющий роль Дункана Айдахо, хотел бы увидеть шестичасовую «Дюну». Он пересмотрел картину уже несколько раз, и все еще пребывает в большом восторге от нее.

    Сейчас режиссер сфокусирован на второй части, которой официально еще не дали «зеленый свет». Также он не против адаптировать «Мессию Дюны», однако об этом говорить пока рано.

    В России «Дюна» выйдет 16 сентября.

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