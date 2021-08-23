Дени Вильнев не хочет выпускать режиссерскую версию «Дюны»

Дени Вильнев в интервью издания La Presse признался, что не собирается выпускать расширенную версию экранизации «Дюны», хотя отснятый материал это позволяет.
По его словам, фильм, который покажут в кинотеатрах, — его финальное видение.
Если бы мы с Джо Уокером хотели, то могли бы сделать фильм диной в несколько часов, потому что у нас хватает отснятого материала. Но фильм, который выйдет в кинотеатрах, будет финальной версией. Я не делаю режиссерские версии своих фильмов.
При этом Джейсон Момоа, исполняющий роль Дункана Айдахо, хотел бы увидеть шестичасовую «Дюну». Он пересмотрел картину уже несколько раз, и все еще пребывает в большом восторге от нее.
Сейчас режиссер сфокусирован на второй части, которой официально еще не дали «зеленый свет». Также он не против адаптировать «Мессию Дюны», однако об этом говорить пока рано.
В России «Дюна» выйдет 16 сентября.
Читайте также
«Что-то пробуждается в моем разуме» — вышел новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Он идет больше трех минут!
«Дюна 2» уже на стадии сценария, говорит Дени Вильнёв
«Смотреть Дюну по телевизору — всё равно что гонять на катере по ванне!»
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: Новая надежда умирает последнейПринцесса Лея не знала, кто оказался на борту спасательной капсулы...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.