Дени Вильнев не хочет выпускать режиссерскую версию «Дюны»

Дени Вильнев в интервью издания La Presse признался, что не собирается выпускать расширенную версию экранизации «Дюны», хотя отснятый материал это позволяет.

По его словам, фильм, который покажут в кинотеатрах, — его финальное видение.

Если бы мы с Джо Уокером хотели, то могли бы сделать фильм диной в несколько часов, потому что у нас хватает отснятого материала. Но фильм, который выйдет в кинотеатрах, будет финальной версией. Я не делаю режиссерские версии своих фильмов.

При этом Джейсон Момоа, исполняющий роль Дункана Айдахо, хотел бы увидеть шестичасовую «Дюну». Он пересмотрел картину уже несколько раз, и все еще пребывает в большом восторге от нее.

Сейчас режиссер сфокусирован на второй части, которой официально еще не дали «зеленый свет». Также он не против адаптировать «Мессию Дюны», однако об этом говорить пока рано.

В России «Дюна» выйдет 16 сентября.