Харли Квинн против орков в новом трейлере аниме по «Отряду самоубийц»

Warner Bros. опубликовала новый тизер-трейлер аниме-сериала по «Отряду самоубийц» с подзаголовком «Исэкай».

По сюжету глава A.R.G.U.S. Аманда Уоллер собрала отъявленных суперзлодеев вроде Харли Квинн, Миротворца, Короля Акул и Дэдшота, чтобы отправить их на миссию в фэнтезийный мир, где обитают орки и драконы.

За производство отвечает студия WIT, известная по первым сезона «Атаки титанов», «Саге о Винланде» и «Семье шпиона».

В режиссерском кресле Эри Осада, снявший некоторые эпизоды «Магической битвы». А сценарий написали Таппэй Нагацуки («Жизнь с нуля в альтернативном мире») и Эйдзи Умэхара («Виви: Прототип»).

Премьера «Отряда самоубийц: Исэкай» состоится в 2024 году.