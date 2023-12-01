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    Новости

    Харли Квинн против орков в новом трейлере аниме по «Отряду самоубийц»

    1 декабря 2023
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    01.12.2023
    98
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    Харли Квинн против орков в новом трейлере аниме по «Отряду самоубийц»

    Warner Bros. опубликовала новый тизер-трейлер аниме-сериала по «Отряду самоубийц» с подзаголовком «Исэкай».

    По сюжету глава A.R.G.U.S. Аманда Уоллер собрала отъявленных суперзлодеев вроде Харли Квинн, Миротворца, Короля Акул и Дэдшота, чтобы отправить их на миссию в фэнтезийный мир, где обитают орки и драконы.

    За производство отвечает студия WIT, известная по первым сезона «Атаки титанов», «Саге о Винланде» и «Семье шпиона».

    В режиссерском кресле Эри Осада, снявший некоторые эпизоды «Магической битвы». А сценарий написали Таппэй Нагацуки («Жизнь с нуля в альтернативном мире») и Эйдзи Умэхара («Виви: Прототип»).

    Премьера «Отряда самоубийц: Исэкай» состоится в 2024 году.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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