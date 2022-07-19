HBO и Duolingo выпустили обновленный курс высокого валирийского языка из «Игры престолов»

В честь грядущей премьеры спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона» HBO и Duolingo подготовили обновленный курс по высокому валирийскому языку из мира «Песни льда и пламени».

Так, фанатов ждут больше 150 новых слов и 700 новых предложений — часть из них мы наверняка услышим в самом сериале.

При подготовке курса Duolingo работала вместе с лингвистом Дэвидом Петерсоном, который разработал высокий валирийский и дотракийский языки для «Игры престолов».

Высокий валирийский будут использовать в том числе в маркетинговой кампании сериала: на билбордах, панелях и так далее.

А еще HBO выпустит приложение, в котором придется растить своего дракона и учить командам. Фишка в том, что понимать он будет только команды на валирийском.

«Дом дракона» выйдет 21 августа. В России, скорее всего, его будет показывать «Амедиатека».