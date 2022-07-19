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    Новости

    HBO и Duolingo выпустили обновленный курс высокого валирийского языка из «Игры престолов»

    19 июля 2022
    19.07.2022
    386
    0 минут на чтение
    HBO и Duolingo выпустили обновленный курс выского валирийского языка из «Игры престолов»

    В честь грядущей премьеры спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона» HBO и Duolingo подготовили обновленный курс по высокому валирийскому языку из мира «Песни льда и пламени».

    Так, фанатов ждут больше 150 новых слов и 700 новых предложений — часть из них мы наверняка услышим в самом сериале.

    При подготовке курса Duolingo работала вместе с лингвистом Дэвидом Петерсоном, который разработал высокий валирийский и дотракийский языки для «Игры престолов».

    Высокий валирийский будут использовать в том числе в маркетинговой кампании сериала: на билбордах, панелях и так далее.

    А еще HBO выпустит приложение, в котором придется растить своего дракона и учить командам. Фишка в том, что понимать он будет только команды на валирийском.

    «Дом дракона» выйдет 21 августа. В России, скорее всего, его будет показывать «Амедиатека».

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