Ходят слухи, что Дэвид Теннант вновь сыграет Доктора Кто

На прошлой неделе в сети появилась порция слухов, согласно которым Дэвид Теннант вернется к роли Доктора Кто — по крайней мере, временно.
Впервые информацию об этом заметили на фанатской странице в Facebook, где пользователи ссылался на надежного источника из BBC, который ранее сообщил о назначении Саши Дхавана на роль Мастера, что оказалось правдой.
О том же самом рассказал пользователь Reddit под ником TomeDeaf95, который за два месяцев до анонса раскрыл количество эпизодов в 13 сезоне «Доктора Кто». По его словам, актер пробудет в образе Повелителя времени всего несколько эпизодов.
Также он сообщил, что помимо Дэвида Теннанта могут вернуться Кэтрин Тейт, сыгравшая Донну Ноубл, композитор Мюррей Голд и художник-постановщик Эд Томас.
Однако более существенных доказательств пока нет.
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