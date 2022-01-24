Ходят слухи, что Дэвид Теннант вновь сыграет Доктора Кто

На прошлой неделе в сети появилась порция слухов, согласно которым Дэвид Теннант вернется к роли Доктора Кто — по крайней мере, временно.

Впервые информацию об этом заметили на фанатской странице в Facebook, где пользователи ссылался на надежного источника из BBC, который ранее сообщил о назначении Саши Дхавана на роль Мастера, что оказалось правдой.

О том же самом рассказал пользователь Reddit под ником TomeDeaf95, который за два месяцев до анонса раскрыл количество эпизодов в 13 сезоне «Доктора Кто». По его словам, актер пробудет в образе Повелителя времени всего несколько эпизодов.

Также он сообщил, что помимо Дэвида Теннанта могут вернуться Кэтрин Тейт, сыгравшая Донну Ноубл, композитор Мюррей Голд и художник-постановщик Эд Томас.

Однако более существенных доказательств пока нет.