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    Новости

    Ходят слухи, что Дэвид Теннант вновь сыграет Доктора Кто

    24 января 2022
    24.01.2022
    421
    0 минут на чтение
    Ходят слухи, что

    На прошлой неделе в сети появилась порция слухов, согласно которым Дэвид Теннант вернется к роли Доктора Кто — по крайней мере, временно.

    Впервые информацию об этом заметили на фанатской странице в Facebook, где пользователи ссылался на надежного источника из BBC, который ранее сообщил о назначении Саши Дхавана на роль Мастера, что оказалось правдой.

    О том же самом рассказал пользователь Reddit под ником TomeDeaf95, который за два месяцев до анонса раскрыл количество эпизодов в 13 сезоне «Доктора Кто». По его словам, актер пробудет в образе Повелителя времени всего несколько эпизодов.

    Также он сообщил, что помимо Дэвида Теннанта могут вернуться Кэтрин Тейт, сыгравшая Донну Ноубл, композитор Мюррей Голд и художник-постановщик Эд Томас.

    Однако более существенных доказательств пока нет.

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