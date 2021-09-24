Ура! Рассел Т. Дэвис снова будет шоураннером «Доктора Кто»

Ветеран «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис вернется к сериалу в качестве шоураннера. Он заменит на этом посту Криса Чибнелла, который уйдет после 13 сезона.
К своим обязанностям он приступит в 2023 году.
Напомним, именно Дэвис возродил «Доктора Кто» в 2005 году и курировал проект на протяжении четырех сезонов, во времена девятого и десятого воплощений знаменитого Повелителя времени.
Я очень рад вернуться к работе над любимым сериалом. Но мы забегаем вперед. Сейчас я наслаждаюсь сериями с Доктором в исполнении Джоди Уиттакер, над которыми работал мой друг Крис Чибнелл. А пока я еще зритель.
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