Ура! Рассел Т. Дэвис снова будет шоураннером «Доктора Кто»

Ветеран «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис вернется к сериалу в качестве шоураннера. Он заменит на этом посту Криса Чибнелла, который уйдет после 13 сезона.

К своим обязанностям он приступит в 2023 году.

Напомним, именно Дэвис возродил «Доктора Кто» в 2005 году и курировал проект на протяжении четырех сезонов, во времена девятого и десятого воплощений знаменитого Повелителя времени.