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    Новости

    Хотите стать участником «Игры в кальмара»? Netflix приготовил для вас онлайн-квест

    5 октября 2021
    05.10.2021
    1606
    0 минут на чтение
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    Вы наверняка уже слышали про сериал «Игра в кальмара» — это самое нашумевшее шоу последних недель. Корейский сериал вышел 17 сентября 2021 года и уже больше недели занимает первое место в топе Netflix в более чем в 80 странах мира, включая Россию. Режиссером и автором сценария «Игры в кальмара» выступил Хван Дон Хек («Крепость», «Мисс бабушка»).

    По сюжету 456 людей с финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание. Это игра в формате «королевской битвы», который означает, что герои соревнуются и борются друг с другом на ограниченной территории. Участники должны преодолевать различные испытания, пока в игре не останется лишь один. В финале победитель игры получит 45,6 млрд вон (приблизительно $38,5 млн).

    Netflix запустил для фанатов онлайн-квест на YouTube по мотивам шоу. Он начинается с вводного видео, в котором объясняется концепция квеста и даётся выбор — принимать участие или нет. Затем предлагается два варианта: пройти игру одному или создать альянс. Игра состоит из 7 раундов, и с каждым раундом количество вариантов сценария растёт. Для тех, кто сумеет пройти квест до самого конца, Netflix приготовил награду — небольшие спойлеры ко второму сезону сериала.

     

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