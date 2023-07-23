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    «Хранители» получат новую адаптацию — в формате анимационного проекта

    24 июля 2023
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    24.07.2023
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    «Хранители» получат новую адаптацию — в формате анимационного проекта

    На Comic Con в Сан-Диего DC анонсировали анимационные адаптации «Кризиса на бесконечных Землях» и комикса Алана Мура «Хранители».

    Сюжет комикса «Кризис на бесконечных Землях» Марва Вольфмана вращается вокруг суперзлодея Антимонитора, который жаждет уничтожения всех миров в мультивселенной DC. Это вынуждает героев из разных вселенных объединиться.

    Комикс «перезапустил» всю вселенную DC, отменив концепцию Мультивселенной.

    Релиз запланирован на 2024 год.

    Другим новым проектом DC станет анимационная адаптация «Хранителей», иконического графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Ранее комикс уже получал киноадаптацию от Зака Снайдера и сериал-сиквел от HBO.

    События «Хранителей» разворачиваются в 1980-х годах, в альтернативной реальности, где существуют «костюмированные герои». Сами герои максимально приближены к реальности, большинство из них не обладает суперсилами, часто их считают сумасшедшими, а любая супергеройская деятельность запрещена законами. История начинается с шокирующего убийства бывшего супергероя, а Роршах, последний герой в маске, начинает своё расследование.

    Анимационная адаптация получит рейтинг R, а премьера проекта также ожидается в 2024 году.

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