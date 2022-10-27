Хью Джекман думал о кроссовере «Дэдпула» и «Росомахи» еще в 2016 году

Хью Джекман в интервью Variety рассказал, что впервые загорелся идеей о кроссовере «Дэдпула» и «Росомахи» в 2016 году, когда увидел фильм с Райаном Рейнольдсом.

Но к тому моменту актер уже неоднократно заявлял, что «Логан» станет его последним фильмом в роли Росомахи.

Я пошел на «Дэдпула». Прошло 20 минут и подумал: «Ах, черт возьми!» Все, что я продолжал видеть в голове, это фильм вроде «48 часов» с Ником Нолти и Эдди Мерфи. Идея назревала давно. Просто мне понадобилось больше времени, чтобы переварить ее.

По словам Джекмана, на протяжение трех последних лет Райан ежемесячно пытался уговорить его сняться в «Дэдпуле 3».

Сам Рейнольдс общался на эту тему с Кевином Файги еще в 2019 году, когда завершилась сделка между Disney и Fox, однако тогда кроссовер не казался возможным.

«Дэдпул 3» должен выйти 8 ноября 2024 года.