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    Хью Джекман думал о кроссовере «Дэдпула» и «Росомахи» еще в 2016 году

    27 октября 2022
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    27.10.2022
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    Хью Джекман думал о кроссовере «Дэдпула» и «Росомахи» еще в 2016 году

    Хью Джекман в интервью Variety рассказал, что впервые загорелся идеей о кроссовере «Дэдпула» и «Росомахи» в 2016 году, когда увидел фильм с Райаном Рейнольдсом.

    Но к тому моменту актер уже неоднократно заявлял, что «Логан» станет его последним фильмом в роли Росомахи.

    Я пошел на «Дэдпула». Прошло 20 минут и подумал: «Ах, черт возьми!» Все, что я продолжал видеть в голове, это фильм вроде «48 часов» с Ником Нолти и Эдди Мерфи. Идея назревала давно. Просто мне понадобилось больше времени, чтобы переварить ее.

    По словам Джекмана, на протяжение трех последних лет Райан ежемесячно пытался уговорить его сняться в «Дэдпуле 3».

    Сам Рейнольдс общался на эту тему с Кевином Файги еще в 2019 году, когда завершилась сделка между Disney и Fox, однако тогда кроссовер не казался возможным.

    «Дэдпул 3» должен выйти 8 ноября 2024 года.

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    Вы не поверите, но Хью Джекман вернется к роли Росомахи в триквеле «Дэдпула»!

     Дмитрий Кинский |  28.09.2022

    Ура!

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