Игроки провели в Baldur’s Gate 3 с момента выхода больше 1225 лет — и другая статистика

Larian Studios объявила, что с моменты выхода Baldur’s Gate 3 игроки провели в хитовой RPG свыше 1225 лет (или около 10 миллионов часов).
Вместе с этим студия поделилось и другой любопытной статистикой:
- 368 человек закончили прохождение игры в первые выходные;
- Около 10% игроков провели не меньше часа на создание своего персонажа;
- 93% игроков решили создать своего героя;
- Игроки потратили 88 лет на создание персонажей;
- Самым популярным «готовым» персонажем оказался Гейл;
- Наиболее популярный класс — паладин, а наименее — жрец;
- Среди рас самыми популярными оказались полуэльфы, а наименее — гитьянки;
- Астарион отверг почти 100 тысяч игроков;
- Большинство игроков в качестве романтического интереса выбрали Шэдоухарт;
- 12% смертей произошли по вине союзников;
- 65,1% игроков решили спасти Рощу, а 34,9% встали на сторону гоблинов;
- Шкряба погладили 750 тысяч раз;
- Игроки поговорили с 1,4 миллиона трупов и 2,4 миллиона животных.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.