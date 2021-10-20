«Игру в кальмара» посмотрели больше половины подписчиков Netflix

Netflix в рамках финансового отчета за третий квартал 2021 года рассказал, что «Игру в кальмара» посмотрели 142 миллиона пользователей.

Напомним, что в это число попадают все люди, которые посмотрели как минимум две минуты сериала.

На прошлой неделе журналисты из Bloomberg рассказали, что около 66% пользователей посмотрели нашумевший сериал до конца.

Также стало известно, что за квартал количество подписчиков увеличилось на 4,38 миллиона — это даже выше ожиданий Netflix.

В четвертом квартале онлайн-кинотеатр рассчитывает на 8,5 миллиона подписчиков. Судя по всему, это связано с выходом таких громких проектов, как второй сезон «Ведьмака».