Илон Маск представил антропоморфного робота Tesla Bot — для «скучных» дел

В рамках Дня искусственного интеллекта в компании Tesla Илон Маск представил концепт антропоморфного робота Tesla Bot. Его прототип может появиться уже в 2022 году.

Рост машины — 172 сантиметра, вес — 57 килограммов. Она оснащена 40 приводными механизмами, что позволит роботу ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 килограммов.

«Зрение» Tesla Bot обеспечат те же датчики, которые применяют в электромобилях. На лице машины расположен дисплей, на нём будет выводиться полезная информация. Управляться робот будет при помощи нейронных сетей и системы искусственного интеллекта Dojo (её представили на этой же презентации, систему разрабатывают и для машин Tesla). Dojo способна распознавать объекты в мире и ориентироваться в нём.

Робота создают для выполнения рутинных и «скучных» задач. Машине можно будет сказать, чтобы она сходила в магазин и купила конкретные продукты или выполнила какие-то дела по дому.

Маск пошутил, что робот «планируется дружелюбным», а также добавил, что электромобили Tesla — это, по сути, и есть полуразумные автономные машины, но только на колёсах.