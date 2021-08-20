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    Новости

    Илон Маск представил антропоморфного робота Tesla Bot — для «скучных» дел

    20 августа 2021
    20.08.2021
    772
    0 минут на чтение
    Илон Маск представил антропоморфного робота Tesla Bot — для «скучных» дел

    В рамках Дня искусственного интеллекта в компании Tesla Илон Маск представил концепт антропоморфного робота Tesla Bot. Его прототип может появиться уже в 2022 году.

    • Рост машины — 172 сантиметра, вес — 57 килограммов. Она оснащена 40 приводными механизмами, что позволит роботу ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 килограммов.
    • «Зрение» Tesla Bot обеспечат те же датчики, которые применяют в электромобилях. На лице машины расположен дисплей, на нём будет выводиться полезная информация. Управляться робот будет при помощи нейронных сетей и системы искусственного интеллекта Dojo (её представили на этой же презентации, систему разрабатывают и для машин Tesla). Dojo способна распознавать объекты в мире и ориентироваться в нём.
    • Робота создают для выполнения рутинных и «скучных» задач. Машине можно будет сказать, чтобы она сходила в магазин и купила конкретные продукты или выполнила какие-то дела по дому.

    Маск пошутил, что робот «планируется дружелюбным», а также добавил, что электромобили Tesla — это, по сути, и есть полуразумные автономные машины, но только на колёсах.

     

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