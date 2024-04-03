Инсайдер: авторы Dead Cells выпустят рогалик по «Принцу Персии»

Инсайдер Том Хендерсон рассказал, что в разработке находится еще одна по «Принцу Персии» с рабочим названием The Rogue Prince of Persia.

Проектом занимается не Ubisoft, а сторонняя студия — Evil Empire, ответственная за крайне успешный «рогалик» Dead Cells.

Новый «Принц Персии» тоже будет «рогаликом», а визуальный стиль вдохновлен Франко-Бельгийскими комиксами.

Релиз в раннем доступе состоится до конца 2024 года.