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    Инсайдер: авторы Dead Cells выпустят рогалик по «Принцу Персии»

    3 апреля 2024
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    03.04.2024
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    Инсайдер: авторы Dead Cells выпустят рогалик по «Прицн

    Инсайдер Том Хендерсон рассказал, что в разработке находится еще одна по «Принцу Персии» с рабочим названием The Rogue Prince of Persia.

    Проектом занимается не Ubisoft, а сторонняя студия — Evil Empire, ответственная за крайне успешный «рогалик» Dead Cells.

    Новый «Принц Персии» тоже будет «рогаликом», а визуальный стиль вдохновлен Франко-Бельгийскими комиксами.

    Релиз в раннем доступе состоится до конца 2024 года.

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